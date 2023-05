Gesprächsreihe im Sissacher Cheesmeyer – China und die USA: Wenn zwei Elefanten miteinander kämpfen Drei bekannte Persönlichkeiten aus dem Schweizer Journalismus beurteilten internationale Politik und Rivalitäten. Sie alle schöpfen aus einem Erfahrungsschatz, den sie sich über Jahrzehnte angeeignet haben. Daniel Aenishänslin

Karl Kränzle, Regula Renschler, Joe Schelbert und Ueli Mäder (von links) sprachen über das Weltgeschehen. Foto: Daniel Aenishänslin

Einiges an Zündstoff brachte die Gesprächsreihe «Für eine friedliche Zukunft» ins Sissacher Kulturhaus Cheesmeyer. Moderator Ueli Mäder wollte wissen, wie Peking und Washington mit ihren Rivalitäten umgehen, was sich im umworbenen Afrika tue und wie Österreich mit seiner Neutralität umgehe. Illustre Gäste gaben Antwort.

Regula Renschler, erste Frau im Auslandressort des Tagesanzeigers, war schon 1968 in Afrika unterwegs. Sie überbrachte die Botschaft, dass der Kontinent südlich der Sahara irgendwie im Jahr 1960 feststecke. Karl Kränzle, ehemaliger China- und USA-Korrespondent, ordnete das Konfliktpotenzial zwischen Grossmächten ein und Joe Schelbert, ehemals Tagesschau und Echo der Zeit, zeigte am Beispiel Österreich, wie schwierig es ist, seine Neutralität zu wahren.

«Die nächste Raketenstufe»

Gehe es um Weltpolitik, müsse man sich heute zu Grossblöcken bekennen, sagte Schelbert. Auch das neutrale Österreich. Entweder man gehöre zum Westen, zu Russland oder China. Dieses Denken führe zu Krieg. «Die nächste Raketenstufe wird gezündet, wenn der Westen sagt, diejenigen Länder, die sich nicht an den Russlandsanktionen beteiligen, die sanktionieren wir auch», führte Schelbert aus.

«Wir stehen an einem Punkt, an dem die amerikanische Politik das Ziel verfolgt, China einzudämmen, wie sie es im Kalten Krieg mit der Sowjetunion getan hat», sagte Karl Kränzle. Worauf Ueli Mäder einwarf, ob nicht immer, wenn eine Weltmacht Gefahr laufe, abzusteigen, sich die Kriegsgefahr enorm erhöhe: «Wir haben ein Land, das absteigt und ein China, das eine enorme Entwicklung genommen hat.» Kränzle antwortete, in einer solchen Situation bestehe sicher das Risiko, «dass es zwischen der aufsteigenden Wirtschaftsmacht und der relativ absteigenden zu einem militärischen Konflikt kommen könnte – aber sicher nicht müsste».

Der Knall

Immer noch keinen Aufstieg hätten die Länder Afrikas südlich der Sahara hinter sich. Sie illustrierte die Situation anhand eines Beispiels. Im Zentrum der rohstoffreiche Kongo.

«Die 1960er-Jahre begannen mit einem Knall», blickte Regula Renschler auf die Geschichte Afrikas zurück. Die meisten französischen und englischen Kolonien wurden unabhängig. Der belgische König Baudouin sprach am 30. Juni 1960 während der Unabhängigkeitszeremonie im Palais de la Nation in Kongos Hauptstadt Léopoldville. «Wunderbare Sachen» habe der Kolonialismus dem Kongo gebracht.

Dem widersprach in seiner Rede Patrice Lumumba, Kongos erster Premierminister. «Er hielt dem erstaunten Publikum den Spiegel der Realität vor», erzählte Renschler, «der Kolonialismus hat dem Kongo nichts gebracht, denn es gibt zu diesem Zeitpunkt keine Infrastruktur, die Belgier haben die Kongolesen nur ausgebeutet, verachtet, beleidigt und von den riesigen Rohstoffvorkommen ist nichts im Land geblieben.»

Der Tod

Im Januar 1961 war Lumumba tot. Die Industrieländer hätten unbedingt den Zugriff auf die Bodenschätze behalten wollen. Belgien, Grossbritannien und die CIA hätten deshalb für Lumumbas Tod gesorgt. «Die Belgier errichteten ein Stellvertreter Regime unter Mobutu, der ihre Interessen wahrte», so Renschler,«Schmiergelder stellten sicher, dass die Ausbeutung weiter ging.» Von diesem System profitierten die Industrieländer und die afrikanischen Eliten. Auf der Strecke geblieben seien die Menschen.

«Der Knall von 1960 ist bis heute hörbar», sagte Renschler, «dieses System funktioniert immer noch.» Sie erinnerte daran, dass der Zuger Rohstoffkonzern Glencore vergangenes Jahr einen Vergleich über 1,5 Milliarden Dollar akzeptierte. Es ging um Bestechungsvorwürfe.

Festgefahren

Festgefahren sieht Joe Schelbert nicht nur die Lage der afrikanischen Staaten. «Die einzelnen Staaten in der EU haben schlicht nichts mehr zu sagen, wenn es um Aussenpolitik oder eine andere Weltordnung geht», stellte er fest. Die Politik werde in Brüssel, Peking und Washington gemacht. Die Aussenpolitik Österreichs etwa mache die EU-Kommission. «Für die einzelnen Länder ist es eigentlich unmöglich, sich auch nur ein bisschen dissident zu verhalten», urteilte Schelbert.

Joe Schelbert brachte das Verhältnis zwischen China und Afrika auf den Tisch. China engagiere sich stark südlich der Sahara. Er habe kürzlich gelesen, in China lebten 25 Prozent gut ausgebildete junge Leute, die keinen Job hätten. Seine Frage ging an Karl Kränzle: «Ist dieses grosse China deshalb zur kapitalistischen Expansion gezwungen?» Kränzle verneinte. China führe aber einen Machtkampf mit den USA. «China» sagte Kränzle, «will nicht nur eine prosperierende Wirtschaft bleiben, es möchte die USA vom ersten Platz verdrängen. Das ist ganz klar.»

