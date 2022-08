Blockbildung im Halbleitermarkt – China und die USA liefern sich einen kalten Krieg um Chips Die Eskalation im Streit um Taiwan wirft ein Schlaglicht auf die Abhängigkeit von einem Produkt, das für die digitale Wirtschaft zentral ist. Nun streben beide Weltmächte die Autarkie an. Hans-Jürgen Maurus

Produktion für die ganze Welt: Zwei Mitarbeiterinnen der Firma Siliconware Precision Industries in Hsinchu, Taiwan. Foto: Maurice Tsai (Bloomberg/Getty Images)

Massive Militärmanöver in sechs Sperrgebieten mit Einsatz von Kampfjets, ballistischen Raketen, Flugzeugträgern und zehn Kriegsschiffen, Cyberangriffe, eine Teilblockade von Taiwan und ein Importstopp von Zitrusfrüchten, Fisch und anderen Lebensmitteln sind Pekings harsche Antwort auf den Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taipeh. Die Machtdemonstration soll bis zu diesem Wochenende andauern. Mit Einschüchterung und psychologischer Kriegsführung übt China grossen Druck auf die Regierung in Taiwan aus.