Volksbefreiungsarmee – China startet dreitägige Militärübungen rund um Taiwan Kurz nach der Rückkehr von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen von einer Reise in die USA lässt China seine Muskeln spielen.

Übung vorbereitet: Ein chinesischer Militärhelikopter fliegt über Pingtan, dem nächsten Punkt zu Taiwan. (7. April 2023) AFP/Greg Baker

China beginnt eine dreitägige Militärübung rund um die Insel Taiwan. Das gab die Volksbefreiungsarmee am Samstag bekannt. Die Militärübungen werden demnach «planmässig» nördlich, südlich und östlich der Insel Taiwan abgehalten, hiess es in einer Mitteilung der Armee. Weitere Einzelheiten wurden bislang nicht genannt.

Erst wenige Tage zuvor war Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen von einer Reise in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt. Am Mittwoch traf sie den Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, zu Gesprächen. Die Begegnung in Kalifornien war die erste dieser Art auf US-amerikanischem Boden.

Aus Protest gegen das Treffen verhängte China Sanktionen gegen US-Organisatoren von Veranstaltungen mit Tsai. Bestraft wurden unter anderem die Ronald-Reagan-Präsidentenbibliothek in Simi Valley, wo das Treffen am Mittwoch stattfand.

Die kommunistische Führung in Peking betrachtet die demokratisch regierte Insel Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht mit Eroberung. Ein Besuch von McCarthys Vorgängerin Nancy Pelosi im August in Taiwan hatte zu einer schweren Krise geführt.

