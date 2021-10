Peking pumpt Milliarden in Aufrüstung – China ist militärisch-industriell bald nicht mehr einzuholen Staatspräsident Xi Jinping pumpt Milliarden in die Aufrüstung. Eingespannt werden dafür nicht nur Rüstungskonzerne, sondern auch zivile Unternehmen sowie Forschungs- und Entwicklungsinstitutionen. Hans-Jürgen Maurus

Machtdemonstration Chinas: An der grössten Luftfahrtshow Chinas Ende September in Zhuhai zeigte die Weltmacht unter anderem ihre neueste Drohnentechnologie. Foto: Noel Celis (AFP)

Der Generalstabschef der US-Streitkräfte, General Mark Milley, zeigt sich alarmiert. Er sprach diese Woche von einem «besorgniserregenden Test», der einem «Sputnik-Moment» ähnelt.

Gemeint ist die Flugbahn eines chinesischen atomaren Überschallgleiters, der im August den halben Erdball umrundete, um dann in ein programmiertes Ziel einzuschlagen. Die US-Geheimdienste waren völlig überrascht. Das chinesische Aussenministerium wiegelte ab und sprach von einem «Routinetest einer wiederverwendbaren Raumfähre».

Anfang Oktober schickte die chinesische Luftwaffe an vier Tagen rund 150 Kampfjets und Bomber durch die taiwanesische Luftverteidigungszone, eine klare Machtdemonstration Pekings. Gleichzeitig wurden an der grössten Luftfahrtshow Chinas in Zhuhai erstmals der Kampfjet J-20A der fünften Generation mit eigenen Triebwerken, Kampfdrohnen wie die Wing-loong II und die neuste Raketengeneration gezeigt, die Chinas Ambitionen der militärischen Eigenständigkeit verdeutlichen.