Asiatische Länder lockern Massnahmen – Als einziges Land hält China eisern an Zero Covid fest Die meisten asiatischen Länder öffnen ihre Grenzen zaghaft und impfen mit westlichen Vakzinen. Derweil steht Peking mit seinem Modell zunehmen isoliert da – mit schwerwiegenden Folgen. David Pfeifer aus Bangkok

Nulltoleranz gegenüber dem Coronavirus: Angestellte in Schutzanzügen versprühen Desinfektionsmittel in einem Erlebnispark in der Provinz Gansu. Foto: AFP

Anfang des Jahres gab es in Peking schon wieder einen Alltag, in Bangkok konnte man in Clubs und Fitnesscenter gehen, in Australien wurden Konzerte vor Zehntausenden Zuschauern gegeben. Es waren die Erfolge einer Zero-Covid-Strategie. Einfach mal beinhart den Alltag herunterfahren, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu ersticken. Und dann normal weiterleben, sogar ohne Impfungen.

Dann aber kam die Delta-Variante und stellte die Modelle auf den Kopf. Zero Covid erwies sich als untaugliches Mittel, wenn man nicht Menschen über lange Zeiträume zu Hause einsperren und das Land vom Rest der Welt isolieren wollte, so wie es Thailand, Kambodscha, Vietnam, Australien und Neuseeland machten. Und so wie China es weiterhin tut.