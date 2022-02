Grosse Öffnung – Chienbäse in Liestal findet nun doch statt Stadtrat und Fasnachtskomitee von Liestal haben am Donnerstag die Durchführung des Fasnachtsanlasses bekanntgegeben. Der Chienbäse kommt indes ohne Feuerwagen daher.

Der beliebte Chienbäse in Liestal wird nun doch stattfinden. Foto: Valentin Flauraud (Keystone)

Der im Dezember abgesagte Chienbäse in Liestal kann nach den Lockerungen des Bundesrates nun doch am 6. März in abgespeckter Version stattfinden. Dies haben der Stadtrat und das Fasnachtskomitee von Liestal entschieden. Am Vorabend hatte bereits der Kanton Baselland grünes Licht für die Durchführung von Fasnachtsevents in den Gemeinden gegeben.

Konkret werde es am Sonntagnachmittag einen leicht verkürzten Fasnachtsumzug und am Sonntagabend einen Chienbäse ohne Feuerwagen geben, teilten der Liestaler Stadtrat und das Komitee am Donnerstag mit. Auch der Kinderfasnachtsumzug am Mittwoch und der «Cherus» könnten ohne grössere Einschränkungen im Freien stattfinden.

Ursprünglich hatten der Stadtrat und das Fasnachtskomitee im Dezember den Chienbäse und die beiden grossen Fasnachtsumzüge von Sonntag und Mittwoch wegen der epidemiologischen Lage und den damit verbundenen Schutzmassnahmen abgesagt. Im Kleinen hätte die Fasnacht aber dennoch möglich bleiben sollen.

SDA/bor

