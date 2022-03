Rotblau weltweit – Chicago feiert «Shaqago» Xherdan Shaqiri erzielt sein erstes Tor für Chicago Fire, ein Fan verdirbt Sommer und Embolo das Wochenende, und Noah Okafor meldet sich stark zurück. Benjamin Schmidt

Xherdan Shaqiri kommt bei Chicago Fire immer besser in Fahrt. Foto: Kamil Krzaczynski (AFP)

USA

«Shaqago». So lautet die Unterschrift zum aktuellsten Instagram-Post von Chicago Fire, auf dem der neue Spielmacher des US-Clubs abgebildet ist. Schon bei seiner Ankunft wurde Xherdan Shaqiri in Chicago gefeiert, und er wird in der noch jungen Saison seinen Vorschusslorbeeren immer mehr gerecht. Beim 3:1-Heimsieg gegen Kansas City war der 30-Jährige an allen drei Treffern mitbeteiligt, das zwischenzeitliche 2:0 markierte er vom Elfmeterpunkt aus selbst.

Ägypten

Omar Gaber bringt eigentlich konstant überzeugende Leistungen beim FC Pyramids, steht mit seinem Verein auf Rang zwei der Liga, ist Stammkraft auf der rechten Abwehrseite. Im Confederation Cup – dem afrikanischen Pendant zur Europa League – mutierte der Ägypter jedoch zum Unglücksraben. Gaber erzielte das einzige Tor der Partie gegen al-Ahly aus Libyen, jedoch überwand er dabei seinen Schlussmann. Eine versuchte Rückgabe per Kopf missglückte dem 30-Jährigen und führte dazu, dass Pyramids seine Spitzenposition in der Gruppe abgeben musste.

Deutschland

Manuel Akanji ist wieder fit. Nach auskuriertem Muskelfaserriss stand der Schweizer Nationalspieler am Sonntag Borussia Dortmund wieder zur Verfügung, spielte 90 Minuten durch, kam mit seiner Mannschaft gegen den FC Köln jedoch nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. «Leider konnten wir die drei Punkte nicht mitnehmen», haderte der Abwehrmann nach dem Spiel.

Zu Recht, denn: Dortmund verliert durch das Remis zwei Punkte im Titelkampf auf Leader Bayern München, das Urs Fischers Union Berlin mit 4:0 bezwang. Für den Trainer war es die höchste Niederlage seit über zwei Jahren und die fünfte Auswärtsschlappe in Folge.

Zwar keine Niederlage, aber doch einen bitteren Nachgeschmack nahmen Gladbachs Yann Sommer und Breel Embolo aus dem Spiel gegen den VfL Bochum mit. Sommer hielt stark, Embolo schoss ein Tor, Borussia Mönchengladbach führte 2:0. Eigentlich alles okay so weit. Doch dann brannten bei einem Fan aus einem Bochumer Block die Sicherungen durch, er warf seinen Bierbecher auf Linienrichter Christian Gittelmann, der benommen vom Feld begleitet werden musste. Kurz darauf wurde das Spiel abgebrochen, voraussichtlich wird es mit 2:0 für Gladbach gewertet.

England

Fabian Schärs Erfolgsgeschichte bei Newcastle United hat ihren zwischenzeitlichen Höhepunkt erreicht. Schär war lange Ergänzungsspieler beim abgeschlagenen Newcastle, erkämpfte sich dann seinen Stammplatz zurück und trug massgeblich dazu bei, dass seine Mannschaft neun Ligaspiele in Folge nicht verlor und sich mittlerweile von den Relegationsrängen distanzieren konnte.

Die Serie ist mittlerweile gerissen, Newcastle verlor vor einer Woche bei Chelsea und unterlag am Donnerstag erneut gegen das abstiegsbedrohte Everton, Schär erhielt in letzterer Partie jedoch die Ehre, seine Farben erstmals als Captain aufs Spielfeld zu führen. Die Zeichen nach einem Verbleib des Wilers im Norden Englands verdichten sich.

Schottland

Sowohl Benjamin Siegrist als auch Cedric Itten stehen Gerüchten zufolge vor einem Vereinswechsel, doch die Gefühlswelten der beiden könnten unterschiedlicher kaum sein. Siegrist zeigt bei Dundee United seit Jahren konstant gute Leistungen, welche nun das Interesse des grossen Manchester United geweckt haben sollen. Die Red Devils seien auf der Suche nach einer neuen Nummer zwei hinter Stammgoalie David de Gea, Siegrist soll in der engeren Auswahl von Kandidaten stehen. Itten hingegen soll die Glasgow Rangers im Sommer endgültig verlassen, weil er sich dort erneut nicht durchsetzen konnte. Nachdem der Stürmer in der Hinrunde an Greuther Fürth ausgeliehen war, wurde er nach seiner Rückkehr auf die Insel von Trainer Giovanni van Bronckhorst mittlerweile gar in die zweite Mannschaft degradiert.

Österreich

Gross war der Schock, als sich Noah Okafor im Februar in der Champions League gegen Bayern München am Oberschenkel verletzte. Doch glücklicherweise fiel der 21-Jährige nur wenige Wochen aus, stand gegen den Wolfsberger AC zum ersten Mal wieder in der Startelf. Und Okafor knüpfte gleich wieder dort an, wo er vor seiner Verletzung aufgehört hatte: Mit dem Führungstreffer sowie einem Assist sorgte er dafür, dass sein FC Salzburg bereits zur Pause mit 3:0 führte, worauf ihn Trainer Matthias Jaissle vorsichtshalber frühzeitig auswechselte.

Aufgrund von Okafors Entwicklung in Salzburg sollen ihn mehrere Vereine bereits auf ihrem Einkaufszettel haben, besonders die Bundesligisten Dortmund, Leipzig und Leverkusen sollen am Angreifer interessiert sein.

Frankreich

Früh führte der HSC Montpellier mit 2:0 bei Girondins Bordeaux, doch fast ebenso früh mussten die Südfranzosen nach zwei Roten Karten in doppelter Unterzahl agieren. Für Montpelliers Goalie Jonas Omlin war also klar, dass viel Arbeit auf ihn zukommen würde. Doch kein Problem für Omlin, mit zahlreichen Paraden sicherte er die Führung seiner Mannschaft, hielt sogar einen Elfmeter und wurde von der «Équipe» dementsprechend mit der herausragenden Note 9 (von 10) honoriert.

Aldo Kalulu ist sowohl bester Torschütze als auch bester Vorlagengeber des FC Sochaux, am Wochenende gegen Rodez Aveyron netzte der Franzose erneut ein – zum achten Mal in dieser Saison. Sochaux gewann 2:0 und darf sich weiterhin Hoffnungen machen, in die Ligue 1 aufzusteigen.



