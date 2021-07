Groove Now Blues Festival – Dave Specter, Guy King & Steve Freund feat. Brother John Kattke 20% Rabatt am Samstag, 11. September 2021, im Atlantis, Klosterberg 13, Basel

Chicago Blues Guitar Heroes ZVG

Drei der besten Chicago-Blues-Gitarristen in einer Band. Das Projekt wurde von Groove Now mit Dave Specter zusammen definiert. Dave Specter wie auch Steve Freund können als Chicago-Blues-Legenden bezeichnet werden. Guy King ist ein aufgehender Stern am Chicago Blues Horizont.



Der Gitarrist, Bandleader und Produzent Dave Specter ist vielleicht der bekannteste der drei. Er hat weit über zehn CDs unter eigenem Namen veröfffentlicht und auf unzähligen Platten anderer Küstler mitgewirkt. Guy King wird als eines der grössten zeitgenössischen Bluestalente beschrieben. Er steht für eine frische und einzigartige Musik, die sich gleichzeitig an den bekannten Bluesgrössen orientiert. In seiner Musik verarbeitet er Blues, Jazz, Soul und R’n’B. Gitarrist, Produzent und Bandleader Steve Freund hat neben seinen eigenen Aufnahmen auf rund 50 Alben mitgewirkt. In den 90er Jahren zügelte er in die Bay Area von San Francisco.



Last but not least, Brother John Kattke ist seit rund 25 Jahren ein Hausmusiker in Buddy Guy’s Legends in Chicago. Er hat mit Eric Clapton, Steve Miller, the Black Crowes und vielen anderen gespielt. Er ist ein toller Keyboard Spieler, verfügt über eine hervorragende Stimme und spielt auch sehr gut Gitarre.



Die exzellente Rhythmusgruppe besteht aus Harlan Terson (Bass) and Marty Binder (Schlagzeug).

Konzertangaben:

Samstag, 11. September 2021

Atlantis, Klosterberg 13, Basel

Beginn: 20.30 h

Türöffnung: 20 h

Ihr BaZCard-Angebot

Tickets: CHF 69.– / Für BaZ-Leser: CHF 52.–

Code: baz2110

Keine Sitzplatzgarantie!