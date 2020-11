Im Laden – Chic wie in Paris und kultig wie in Polen Mit ihrem breiten Sortiment von Accessoires macht Malgosia Hofmann, die Besitzerin der Boutique Vorab, den Spagat zwischen polnischer Handwerkskunst und französischer Eleganz. Julia Gisi

Malgosia Hofmann mit ihrem neu eingetroffenen «Monomanche» – einem Schal mit einem Ärmel.







Foto: Pino Covino

Immer wieder bleiben die Blicke der vorbeieilenden Passanten an den beiden hohen Schaufenstern hängen. Vor allem die verschiedenen Masken, die hier, in der Boutique Vorab in der Elisabethenstrasse, ausliegen, lässt einige innehalten. Es sind Stoffmasken in Unifarben oder mit kleinen aufgestickten Perlen oder Schleifen, die im Basler Haute-Couture-Atelier My-loan bui angefertigt wurden.

Bis vor einem halben Jahr verkaufte die Vorab-Inhaberin Malgosia Hofmann eigentlich nur modische Accessoires und keine medizinische Ausrüstung. Aber seit Corona schliesst das eine das andere offenbar nicht mehr unbedingt aus. «Jede Maske ist ein Unikat», erklärt die zierliche Frau, die vor Elan nur so sprüht. «Mein Auswahlkriterium: Alles muss subtil elegant, hochwertig und in Europa hergestellt worden sein.»

Das gilt auch für den Rest ihres «normalen» Sortiments. Hofmann, die seit 30 Jahren in Basel lebt, aber in Polen aufgewachsen ist, bringt mit der Marke Goshico ein wenig polnische Mode und Handwerkskunst ans Rheinknie. «Das Label wurde vor etwa 15 Jahren von zwei Schwestern in Warschau gegründet», sagt sie. «Die beiden machen alle ihre Taschen von Hand und garantieren, ganz im Sinne der Slow Fashion, dass sie alle Leder- oder sonstigen Materialresten verarbeiten.» Besonders chic mutet eine halbmondförmige Tasche aus Kalbsleder an, die Malgosia Hofmann momentan in Schwarz und Bordeauxrot im Laden hat (ab 198 Fr.). «Auf Polnisch heisst sie ‹Podkowa›, was so viel wie ‹Hufeisen› bedeutet.»

Die filigranen Verschlussknöpfe und der geflochtene Schulterriemen geben dem schlichten Modell Eleganz. «Den Riemen kann man auch separat kaufen», sagt Hofmann und führt ihn gleich selber vor (58 Fr.). «Solche Details an einer Tasche machen meiner Meinung nach auch Schmuck überflüssig», fügt die langjährige Bijouterie-Verkaufsberaterin an.

Folklorestickereien und Fliegenpilze

Hofmann ist bis jetzt die Einzige, die Goshico in der Schweiz anbietet. In Polen hat die Marke längst Kultstatus. Nicht zuletzt, weil die beiden Kreateurinnen bei einigen Modellen traditionelles Stickereihandwerk ins Design haben einfliessen lassen – typischerweise werden folkloristische Muster in allerlei Farben auf dunkelgraue Filztaschen aufgestickt. Aber auch knallige Prints mit absurden Motiven – ein Hahn, der auf einem überdimensionalen Fliegenpilz die aufgehende Sonne bekräht – lassen sich beispielsweise auf einer Laptoptasche finden. «Für die, die es lieber wild mögen», kommentiert die Boutiquebesitzerin trocken. Und zu guter Letzt kreiert das Warschauer Label Rucksäcke und Weekender – auch für Herren – aus synthetischem Stoff, die bei Regen oder auf Reisen besonders praktisch sind.

«Es gibt hier nichts, was ich nicht auch selber tragen würde», sagt Hofmann und streicht mit ihren Fingern über die ausgestellten Schals und Seidenfoulards, die ebenfalls aus Polen, aus der Manufaktur Milanowek, stammen. Schon streift sich Malgosia Hofmann ein weiteres Teil aus Wolle und Seide über – es sieht aus wie ein Mix aus Poncho und Schal. «Das ist ein Monomanche, ein Schal mit einem Ärmel, von der französischen Marke Aska Paris. Der ist eben erst eingetroffen», sagt Hofmann und wirft, wickelt und windet ihn sich in unterschiedlichen Varianten um den Körper. Je nach Drapierung entsteht ein ganz anderes Outfit.

Ebenso stylisch und nicht alltäglich ist der absolute Favorit von Hofmann: eine Tasche aus plissiertem Stoff in Schwarz oder in Altrosa, die sich wie ein Akkordeon stärker ausdehnt, je mehr man hineinsteckt. «In dieser Tasche finden sogar alle meine Künstlerutensilien Platz», sagt die begeisterte Malerin und zeigt auf ihr Exemplar, das alle Farbtiegel und Blöcke verschluckt zu haben scheint.

Laden kurz vor Pandemie eröffnet

Noch hat Hofmann Ideen, ihr Angebot weiter auszubauen. «Ich habe die Boutique ja erst vergangenen Dezember eröffnet. Zwar hatte ich schon ein paar Jahre zuvor mit dem Gedanken gespielt, ganz allein einen eigenen Shop zu eröffnen. Letztes Jahr habe ich mich dann aber kurzerhand dazu entschieden, als diese Location frei wurde», erzählt sie. «Hätte ich gewusst, dass drei Monate später eine Pandemie ausbricht, hätte ich mich vielleicht schon früher selbstständig gemacht», sagt sie mit einem Zwinkern.

In diesem Moment stoppt eine junge Frau, die soeben am Geschäft vorbeischlendert. Sie beäugt die Masken ausgiebig. Nur wenig später steht sie im Laden, hält ein Exemplar hoch und sagt: «Ich hätte gern die da.»

Die besondere Lage scheint zumindest in dieser Hinsicht auch ihr Gutes zu haben.