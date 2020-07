Weinlokal am Klosterberg – «Chez Grisoni» soll es heissen Das schweizerische Weinhandelsunternehmen Scherer & Bühler will mit einem Verkaufslokal und einer Weinbar in Basel Fuss fassen. Dominik Heitz

Am Klosterberg 15, gleich neben dem «Atlantis», könnte sich bald alles um «das Entdecken und Erleben von Weinen» drehen. Foto: Nicole Pont

Der Klosterberg könnte bald um einen Laden- und Gastrobetrieb reicher werden: Im Haus mit der Nummer 15 plant die Weinhandelsfirma Scherer & Bühler AG einen «Restaurationsbetrieb mit Aussenbewirtung auf Allmend» – so steht es in der Baupublikation, die dieser Tage aufgelegt worden ist.

Das 1837 gegründete Familienunternehmen Scherer & Bühler ist nicht irgendeine Firma, sondern gehört zu den grössten Weingrosshändlern in der Schweiz. Vor neun Jahren stieg Scherer & Bühler auch in die Weinproduktion ein, indem es das Weingut Grillette Domaine de Cressier in Neuenburg erwarb, das gemäss Gourmetführer «Gault Millau» zu den 100 besten Winzerbetrieben in der Schweiz zählt. Vor drei Jahren tat dann die im luzernischen Meggen domizilierte Firma einen weiteren Schritt und schloss sich mit dem 1937 von Louis Grisoni in Cressier gegründeten Weinbau und Weinhandelsunternehmen zusammen. Daraus leitet sich auch der Name des am Klosterberg geplanten Weinladens samt Bar ab: «Chez Grisoni».

Die angestrebte Lokalität verspricht einiges: Im vorderen Teil des Klosterbergs 15 ist ein Weinladen vorgesehen, während im hinteren Teil eine Weinbar mit langer Theke sowie runden und rechteckigen Tischen eingerichtet werden soll. Zudem will man auch auf Allmend bewirten.

Anlässe und Apéro-Häppchen

Im Vordergrund des «Chez Grisoni» steht «das Entdecken und Erleben von Weinen», heisst es in der Baueingabe. Und: «Daher besteht ein Hauptfokus der Aktivitäten in der Durchführung von Weinkursen, Weinseminaren und Events wie Weindegustationen, um alle Facetten rund um unsere Weine kennen zu lernen.»

Abgerundet werden soll das Angebot mit einem kleinen Sortiment an Spirituosen und weinnahen Produkten wie Olivenöl, Antipasti oder Korkenziehern. Zudem ist geplant, in der Weinbar – und bei schönem Wetter draussen – kleine Apéro-Häppchen wie Charcuterie- und Käseplättchen, Oliven, Brot und Tapas zu servieren sowie auch Wasser und Kaffee.

Die baulichen Massnahmen sind bescheiden und betreffen vor allem die Einrichtung: Weinregale in Form von mobilen Wagen in Eichenholz, einen Kassenkorpus, eine zweigeteilte Bartheke und eine Bibliotheksecke zur Wissensvermittlung. Eine bühnenartige Treppenanlage aus Eichenholz soll den Weinladen mit der höher gelegenen Weinbar verbinden. Die alten historischen Wände bleiben unangetastet.