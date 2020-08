Triumph mit Ansage – Cheptegei gelingt, wovon eine Generation träumte Der erst 23-jährige Ugander läuft in Monaco Weltrekord über 5000 Meter – und stösst damit verschiedene Diskussionen an. Monica Schneider

Der grosse Jubel nach dem Coup: Joshua Cheptegei realisiert, dass er Weltrekord gelaufen ist. Foto: Matthias Hangst (Getty Images)

Wenn es in diesem Sommer schon keine Medaillen zu gewinnen gibt, dann kann man einzig versuchen, Weltrekord zu laufen. Das hat der Manager von Joshua Cheptegei im Frühling nach der Verschiebung der Olympischen Spiele um ein Jahr gesagt. Natürlich könne das nicht jeder, Cheptegei aber schon. Und so blieb der Plan, dass der Ugander Anfang August in Höchstform sein soll, bestehen. Auch wenn die Corona-Pandemie einiges erschwerte oder gar verunmöglichte.