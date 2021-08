Kanton Solothurn – Chemieunfall am SBB Bahnhof Luterbach-Attisholz Am Sonntagabend wurde der Bahnhof Luterbach-Attisholz SO für den Zugverkehr grösstenteils gesperrt, weil aus einem Zysternenwagen eine unbekannte Flüssigkeit ausgelaufen ist. Christian Köppel

Unbekannte Flüssigkeit ausgelaufen: Der Bahnhof Luterbach-Attisholz SO wurde gesperrt. (8. August 2021) BRK News Feuer- und Chemiewehr sowie Polizei und Sanität rückten mit einem Grossaufgebot aus BRK News Der Einsatz war gegen 23 Uhr beendet. BRK News 1 / 4

Darum gehts Infos einblenden Am Bahnhof Luterbach-Attisholz SO ist bei einem Zysternenwagen eine Flüssigkeit ausgelaufen.

Die Feuerwehr Luterbach, die Chemiewehr Solothurn, Polizei und Sanität rückten mit einem Grossaufgebot aus.

Für die Bevölkerung hat keine Gefahr bestanden.

Am Sonntagabend gegen 20 Uhr ging der Alarm ein: Am Bahnhof Luterbach-Attisholz SO wurde bei einem Bahnwagen eine auslaufende Flüssigkeit festgestellt. Die Feuerwehr Luterbach, die Chemiewehr Solothurn, Polizei und Sanität rückten mit einem Grossaufgebot aus.

Zuerst sei unklar gewesen, was für ein Stoff aus dem Zysternenwagen ausgelaufen ist, sagte Samuel Brunner, Einsatzleiter Feuerwehr Luterbach, gegenüber einem Reporter vor Ort. Nach Tests und Messungen der Chemiewehr Solothurn wurde klar, dass der Stoff ungefährlich war und für die Menschen in der Umgebung keine Gefahr bestand.

Der Bahnhof Luterbach-Attisholz wurde grossräumig abgesperrt. Ausser einem Geleise wurde der Bahnhof für den Zugverkehr gesperrt. Der Einsatz war gegen 23 Uhr beendet.

Samuel Brunner, Einsatzleiter Feuerwehr Luterbach, zum Einsatz auf dem Bahnhof Luterbach-Attisholz. BRK News

