Volksinitiative startet am Dienstag – Chauffeure fordern mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen Nach dem Vorbild der Pflegeinitiative verlangen nun die Lastwagenfahrer, dass ihnen der Bund unter die Arme greift. Simone Luchetta UPDATE FOLGT

Sie wollen bessere Arbeitsbedingungen und mehr Lohn. Lastwagenfahrer- und Fahrerinnen in der Schweiz. Foto: Urs Jaudas

Die Lastwagenfahrerinnen und -fahrer sind unzufrieden über zu viel Stress, lange Arbeitszeiten und Billigkonkurrenz aus dem Ausland. Jetzt soll es eine im Dezember angekündigte Volksinititative richten: Der Berufsverband der Lastwagen-Fahrerinnen und -Fahrer startet morgen Dienstag mit der Unterschriftensammlung für eine eidgenössische Volksinitiative.

Laut David Piras, Generalsekretär von Les Routiers Suisses, sehen sich die Chauffeure dazu gezwungen, weil bisher ale Verhandlungen mit dem Schweizerischen Nutzfahrzeugverband Astag scheiterten, einen Gesamtarbeitsvertrag zu erarbeiten. Es gibt zwischen den beiden Verbänden nur eine Branchenvereinbarung, die Routiers Suisses aber zu wenig weit geht.

«Ziel der Initiative ist die Sicherstellung und Versorgung der Schweizer Bevölkerung und Wirtschaft», sagt Piras. Schweizer Chauffeure sollen wieder in der Schweiz und im nahen Grenzland leben: «Wir wollen, dass wir unseren Nachwuchs wieder in der Schweiz rekrutieren können».

Es gehe nicht an, dass fehlende Fahrer als sogenannte «Grenzgänger» für wenig Geld aus Osteuropa geholt werden. Diese verdienten 3000 bis 3500 Franken pro Monat, während ein Schweizer im Schnitt 5500 Franken Lohn habe: «Das führt zu einer Zweiklassengesellschaft in der Transportbranche, die langfristig schädlich ist.»



Die Pandemie und der Ukrainekrieg haben laut Piras gezeigt, wohin diese Abhängigkeit von ausländischen Fahrerinnen und Fahrern führt. Weil sie in den Heimatländern blieben, verschärfte sich in der Schweiz der ohnehin bestehende Mangel an Chauffeuren zusätzlich. Als Folge mussten die Einheimischen umso mehr Überstunden machen: «Die Arbeits- und Ruhezeitenverordnung musste teilweise sogar ausser Kraft gesetzt werden», sagt Piras.

Bund soll «für angemessene Arbeitsbedingungen» sorgen

Konkret fordern die Initianten im Initiativtext, der Tamedia vorliegt, dass der Bundesrat mittels Verordnung einen verbindlichen Mindestlohn festlegt und für «angemessene Arbeitsbedingungen für Chauffeusen und Chauffeure» sorgt. Die Arbeitsbedingungen und die Entlöhnung von Chauffeusen und Chauffeuren müssten vergleichbar mit jenen in anderen handwerklichen Berufen sein.

Ausserdem fordern die Lastwagenchauffeure, dass der Bund «zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Logistikdienstleistungen» für eine genügende Anzahl angemessen ausgebildeter Chauffeusen und Chauffeure sorgt.

In der Verfassung verankert werden soll, dass Chauffeure und Chauffeusen, die innerhalb der Schweiz Waren transportieren, auch in der Schweiz oder im grenznahen Ausland leben müssen. Transporte innerhalb der Schweiz mit Fahrzeugen, die im Ausland immatrikuliert sind, sollen verboten werden. Anbieter, die dagegen verstossen, sollen von den Bundesbehörden verfolgt werden.

Erfolgreiche Pflegeinitiative gab den Anstoss

Routiers Suisses will die nötigen 100’000 Unterschriften aus eigener Kraft zusammenbringen. Sie hat keine Unterstützer bei Parteien oder Gewerkschaften gesucht. Man setze auf die Kraft der 16’000 Mitglieder aus den eigenen Reihen, sagt Piras.

Als Vorbild für die Chauffeure dient die Pflegeinitiative, die am 28. November vom Stimmvolk deutlich angenommen worden ist. «Wir sehen uns in einer ähnlichen Situation, wie es die Pflegenden vor fünf Jahren waren», sagt David Piras.

Er bestätigt auch, dass der Erfolg der Pflegeinitiative die Routiers Suisses ermunter hat, eine eigene Volksinitiative zu starten. Die Logistikbranche sei wie der Pflegebereich von hohem allgemeinen Interesse – und die Lastwagenfahrerinnen und -fahrer damit ebenfalls systemrelevant.



Simone Luchetta ist Wirtschaftsredaktorin bei Tamedia. Die studierte Germanistin schreibt hauptsächlich über Arbeit, Technologie und Cybersecurity. Sie hat zudem eine Weiterbildung in Datenjournalismus abgeschlossen. Mehr Infos @SimLuchetta

Fehler gefunden?Jetzt melden.