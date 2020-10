Die Roboter kommen – Charmante Helfer oder skrupellose Betrüger? Kolloquium im Haus der elektronischen Künste am Dreispitz: Was vor einigen Jahrzehnten noch Science-Fiction war, ist heute die Realität: Roboter, die uns Menschen unterstützen und künftig sogar ersetzen könnten. Nathalie Reichel

Pepper kann zum Beispiel helfen, das gewünsche Buch in der Bibliothek zu finden. Foto: FHNW

Stellen Sie sich vor, Sie besuchen einen Verwandten im Altersheim. Gerade macht er noch seine letzte Aktivierungsaufgabe mit Nao, einem kleinen, zugegebenermassen niedlichen Roboter. Dann ist die Gymnastikübung zu Ende – «gut gemacht!», lobt Nao lächelnd, bringt Ihrem Verwandten ein Glas Wasser und begleitet ihn zum Bett.

Versetzen Sie sich noch in eine andere Situation: Sie wollen in der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Muttenz ein bestimmtes Buch ausleihen, doch die Bibliothek hat es richtig in sich. Sie verlaufen sich in den Gängen und finden die Signatur des gewünschten Buchs nicht. Da entdecken sie Pepper am Eingang. Er hat grosse Augen und ein sympathisches Lächeln. Der weisse Roboter ist da, um Ihnen weiterzuhelfen. Er begleitet Sie zum richtigen Gang – im Nu halten Sie das Buch in den Händen.