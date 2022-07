Leitartikel zur europäischen Politik – Charakter sticht Charisma aus Mario Draghi hätte aus Sicht der Bevölkerung weitermachen sollen, Boris Johnson sagt «Hasta la vista, baby!», und Habeck wäre der bessere Scholz. Was läuft hier schief? Meinung Markus Wüest

Boris Johnson, Mario Draghi und Robert Habeck. Fotos: Rob Pinney/Andreas Solaro/Christian Bruna

Im Westen Europas viel Neues. In Grossbritannien hat sich diese Woche Boris Johnson mit einer Rede voller Eigenlob – was bekanntlich stinkt – verabschiedet. Gut, ist der Struwwelpeter, der stets nur darauf bedacht war, sich selber ins rechte Licht zu rücken, weg. Johnson hatte der Wahrheit so oft extra nicht ins Gesicht gesehen, dass er am Ende unhaltbar war. Kurz: ein Lügenbold.