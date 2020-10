Zoff um Arbeitsmarktkontrolle – Chaos und Ränkespiele im Landrat Das Baselbieter Parlament sollte über schärfere Gesetze bei den Schwarzarbeitskontrollen befinden. Doch statt eines Kompromisses flogen die Fetzen, gefolgt von diversen Ordnungsanträgen. Bericht einer Eskalation. Joël Hoffmann

CVP-Landrat Marc Scherrers Geduldsfaden riss während der Landratsdebatte. Foto: Dominik Plüss

Für den ersten Eklat sorgten die Grünen bereits vor den Herbstferien: Sie sind zwar wie die Regierung und der Landrat dafür, dass die bisherigen Gesetze zu Schwarz- und Lohndumpingkontrollen abgelöst werden durch neue. Die Wirtschaftskammer und die Gewerkschaften, welche die Prüfungen bisher durchführten, sollten an die kurze Leine genommen werden, damit sich Ungereimtheiten im Umgang mit Steuergeldern nicht wiederholen. Doch den Grünen sind die neuen Gesetze zu wenig strikt.

Die Grünen/EVP-Fraktion zog ihre Linie jetzt auch am Donnerstag im Landrat durch. Sie verlangte erneut, dass die Wirtschaftskammer und Gewerkschaften nicht mitbestimmen dürfen, wie hoch ihre Entschädigung ist. Doch die anderen Fraktionen waren nicht bereit, diese Passagen im Gesetz zu streichen. Das trug der SP die Kritik der Grünen ein, sie mache Politik für die Wirtschaftskammer. Tatsächlich hat die zuständige Landratskommission die besagten Passagen als Konzession an die Wirtschaftskammer und die Gewerkschaften ins Gesetz gehievt. Ebenso ist den Grünen ein Dorn im Auge, dass das Gesetz vorschreibt, dass die Sozialpartner die Baustellenkontrollen durchführen sollen. Sie wollten dieses «muss» in ein «kann» abändern.