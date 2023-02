Unbewilligte Demonstration – Chaos und Krawall in der Innenstadt Im Rahmen einer unbewilligten Demonstration kam es am Samstagnachmittag zu Ausschreitungen. Die Demonstranten durchbrachen Polizeiabsperrungen. Mirjam Kohler UPDATE FOLGT

Der Demonstrationszug vor den Krawallen. Foto: Mirjam Kohler

In der Innenstadt kam es vor wenigen Minuten zu einem grossen Polizeieinsatz. Der Grund: Die Teilnehmenden einer unbewilligten Demonstration durchbrachen Polizeiabsperrungen.

Ein grosser Teil der rund 300 Teilnehmenden der Demonstration «Die Klimakrise ist jetzt. Die Verantwortlichen sind hier!» vermummte sich schon bei der Besammlung nach 15 Uhr im De-Wette-Park, während das Dialog-Team der Polizei mehrfach betonte, dass noch eine Spontanbewilligung erteilt würde, wenn sich denn jemand melden würde. Die Polizei wurde ausgebuht.

Die Demonstration marschierte nach einigen Reden in Richtung Bankverein. Dort setzten einzelne Aktivisten eine Kartonkonstruktion in Brand. Die Polizei hatte die Abzweigungen zur Freien Strasse und dem Theater abgesperrt, offenbar sollte die Demonstration via Wettsteinbrücke geleitet werden.

Diesen Weg hatten die Demonstranten aber offenbar nicht vorgesehen, weswegen sie kurzerhand eine Polizeisperre durchbrachen und in Richtung Theater liefen. Die Polizei setzte Gummischrot und Reizgas ein, worauf viele der Vermummten offenbar vorbereitet waren – sie trugen Schutzbrillen.

Der Polizei gelang es bei der Abzweigung Bankverein in Richtung Theater nicht, die Demonstration aufzuhalten. Erst beim Barfüsserplatz gelang es, den Zug zu stoppen.

