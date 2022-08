Vor dem Zionistenkongress-Jubiläum in Basel – Chaos pur: Zionismus-Anlässe gefährdet – und ständig wechseln Themen und Gäste Die Veranstaltungsreihe war längst geplant, bis das Präsidialdepartement einschritt und viele Widersprüchlichkeiten produzierte. Nun muss sogar noch der Austragungsort gewechselt werden. Sebastian Briellmann

Sieht keine Probleme: Stadtentwickler Lukas Ott. Foto: Dominik Plüss

Am Freitagmittag verschickt das Präsidialdepartement (PD) des Kantons Basel-Stadt eine Medienmitteilung, so unscheinbar, dass sie im Wust der täglichen Nachrichtenflut glatt untergehen könnte. Das PD teilt mit: Nächste Woche findet im Vorfeld der dreitägigen Feiern zum 125-Jahr-Jubiläum des ersten Zionistenkongresses in Basel eine «öffentliche Diskussionsreihe» statt.