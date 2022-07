Die Basellandschaftliche Kantonalbank präsentiert ihre Halbjahreszahlen in der Stadt, baut eine nationale Onlinebank auf und schliesst gleichzeitig Schalter im Landkanton. Ein Interview.

Herr Häfelfinger, Sie präsentieren die Halbjahreszahlen in Ihrer Filiale in Basel-Stadt. Ist es Ihnen zu eng geworden in Liestal?

(lacht) Wir sind sehr stark als regionale Bank engagiert, im KMU-Geschäft und bei den Privatkunden, aber wir möchten unser Leistungsangebot für unsere Kundschaft ausweiten. Diese Ausweitung findet sehr oft im digitalen Raum statt, und dieser kennt einfach keine Grenzen, insbesondere keine Kantonsgrenze.