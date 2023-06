Silber für Baselbieter Mehrkämpferin – Celine Albisser knackt erneut die 6000er-Marke An den Schweizer Mehrkampf-Meisterschaften in Basel gewinnt die Baselbieterin im Siebenkampf Silber. Zwei weitere Regionale verpassen das Podest nur knapp. Dominic Willimann

Celine Albisser (Mitte) – hier beim Meeting in Götzis – holte sich an den Schweizer Meisterschaften auf der Schützenmatte die Silbermedaille. Foto: Peter Rinderer (AFP)

Celine Albisser hat im Mai ein eindrückliches Ergebnis erzielt. Beim Meeting in Götzis knackte die Baselbieter mit 6096 Zählern erstmals die 6000er-Marke. Damit gelang der 27-Jährigen das siebtbeste Resultat, das im Schweizer Siebenkampf der Frauen je erzielt worden ist.

Verständlich, war die Athleten der LV Frenke/Fortuna auf die zwei Tage in Österreich mächtig stolz und durfte sich berechtigte Hoffnungen auf einen nächsten Exploit machen. Und zwar am Wochenende an den Schweizer Meisterschaften im Mehrkampf auf der Basler Schützenmatte. Dort, wo viele Augen auf den Wettbewerb der Männer gerichtet waren, weil der Appenzeller Ausnahmekönner Simon Ehammer wenige Tage nach seinem Weitsprung-Sieg am Diamond-League-Meeting in Oslo im Stadion des Basler Wohnquartiers antrat.

Albisser bestätigte ihren Götzis-Auftritt insofern, als dass sie am Ende erneut über 6000 Punkte egalisierte – 6005 waren es exakt. Das reichte ihr aber – trotz neuer Bestleistung im Weitsprung (6,26 Meter) – nicht zu Gold. Platz eins ging an die Westschweizerin Mathilde Rey (6086). Mit Aline Kämpf (TV Riehen/4. Platz) und Céline Berger (Laufental Thierstein Athletics/5. Platz) schafften es zwei weitere Regionale unter die besten fünf.

Gleich zwei Athletinnen vom mitveranstaltenden LC Therwil durften sich in der U-23-Kategorie eine Medaille umhängen lassen. Marina Zanoni wurde Zweite, Muriel Fabich Dritte. Gold ging in der zweitwichtigsten Frauen-Kategorie an die Zürcherin Katelyn Adel.

