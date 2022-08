YB-Stürmer und Ex-Basler – Cedric Itten kehrt für 30 Minuten auf den Joggeli-Rasen zurück Cedric Itten kehrt zurück in den St.-Jakob-Park – nach über zwei Jahren. Für ein Tor reicht es diesmal nicht, speziell war das Spiel für ihn dennoch. Linus Schauffert

Cedric Itten und Cédric Zesiger bedanken sich nach dem Spiel bei den Berner Fans. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Nach über zwei Jahren kehrte Cedric Itten zurück in den St.-Jakob-Park. Aber nicht von Beginn an: Raphael Wicky entscheidet sich dazu, mit Jean-Pierre Nsame und Meschack Elia im Sturm zu starten. Erst in der 61. Minute ist es dann so weit und darf der Heimkehrer mitwirken.

Danach fragt man sich, ob Ittens Einwechslung nicht zu spät gekommen ist. Denn der YB-Neuzugang von den Rangers hat das Berner Spiel belebt und ist mit dafür verantwortlich, dass die Gäste die Torschuss-Statistik beim Schlusspfiff mit 18:12 anführen – zur Pause lag Basel vorne.

Rückzieher auf der Linie geklärt

Seine beste Chance hat Itten in der 71. Minute gehabt. Gleich zweimal kann er innerhalb des Strafraums auf das Basler Tor schiessen. Den ersten Ball muss Marwin Hitz hoch nach vorn abwehren. Danach wird Ittens Rückzieher von Sergio Lopez in letzter Sekunde geklärt.

«Die Chance habe ich bekommen. Es wäre natürlich schöner für uns gewesen, wenn Lopez nicht auf der Linie gerettet hätte», sagt der Schweizer Nationalspieler nach dem Spiel zu seinem Abschluss.

Und auch am vermeintlichen Führungstreffer der Berner, der nachträglich vom VAR aberkannt wurde, war Itten – wenn auch unfreiwillig – massgeblich beteiligt gewesen. Den Schuss von Rieder lenkte er so ab, dass Marwin Hitz ohne Abwehrchance war. Jedoch ging dem Tor ein Foulspiel an Sergio Lopez voraus von Itten, weswegen es aberkannt wurde.

Ein gerechtes 0:0

Für einmal geht Itten gegen den FCB also leer aus. Das ist ungewohnt, hat er doch Rotblau in der Vergangenheit schon einige Male mit dem FC St. Gallen weh getan: Da war der Führungstreffer beim 2:1-Erfolg im ersten Spiel der Saison 2018/2019. Bei Rotblau an der Seitenlinie stand damals Ittens heutiger Trainer Raphael Wicky – aber nach dieser Niederlage nicht mehr lange. Darüber hinaus gelang Itten mit Grünweiss schon zweimal ein Doppelpack gegen «seine Basler».

Nun ist Ittens Umfeld bis auf weiteres Gelbschwarz. Und bei seinem neuen Verein hat sich der Stürmer gut eingelebt: «Ich fühle mich bei YB sehr wohl, auch weil ich in der Mannschaft von früher noch einige Freunde habe. Daher war es einfach, mich einzuleben.»

Freunde hat er auch in Basel. Dass er hier für einmal nicht gegen den FCB getroffen hat, dürfte diesen recht sein …

