Bundestagswahlen in Südbaden – CDU, SPD und FDP vertreten Lörrach in Berlin Obwohl die SPD im grenznahen Wahlkreis die meisten Zweitstimmen erhält, verteidigt die CDU ihr Direktmandat. Boris Burkhardt

Trotz Verlusten für die CDU: Diana Stöcker hat das Direktmandat geschafft. Foto: Boris Burkhardt

Die Wähler in den deutschen Grenzorten haben die CDU am Sonntag bei der Wahl zum 20. Bundestag weit deutlicher abgestraft als im Bundesdurchschnitt: Während CDU/CSU mit bundesweit 24,1 Prozent rund neun Prozentpunkte gegenüber der Wahl 2017 verloren haben, erhielt die CDU im Wahlkreis Lörrach-Müllheim nur noch 22,3 statt 34,4 Prozent der Zweitstimmen und fährt damit einen Rekordverlust von 12,1 Prozentpunkten ein. Die SPD hingegen legte im Wahlkreis, der sämtliche Grenzorte von Weil am Rhein bis Rheinfelden umfasst, von 17,8 Prozent auf 24,2 Prozent zu, mithin ein Gewinn von 6,4 Prozentpunkten (bundesweit rund 25,7 Prozent bei 5,2 Prozentpunkten Gewinn).