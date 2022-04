Bundesrat geht in Klausur – Cassis schlägt temporäres Exportverbot für Waffen vor Neutralität, Ukraine-Krieg und Verkauf von Waffen und Munition ins Ausland: Über diese Geheimdossiers will sich der Bundesrat am Mittwoch beugen. Beni Gafner

Bundespräsident Ignazio Cassis an der Ukraine-Demonstration vom 19. März in Bern. Nun will er im Bundesrat ein Waffenexport-Memorandum zur Diskussion stellen. Foto: Keystone

Der Bundesrat diskutiert am Mittwoch voraussichtlich über den Ukraine-Krieg und die Neutralität. Dafür führt er im Anschluss an seine reguläre Wochensitzung eigens eine Klausursitzung durch, wie mehrere bundesratsnahe Personen bestätigen.

Zur Sprache kommt dabei auch der Export von Schweizer Kriegsmaterial. Cassis schlägt offenbar ein Moratorium für sämtliche Schweizer Munitions- und Waffenexporte vor. Damit soll der Export von Schweizer Kriegsmaterial vorübergehend ausgesetzt werden – nicht nur für Waffen, die an die kriegführenden Staaten gehen. Das ist bei gewöhnlich gut informierten bundesratsnahen Kreisen zu erfahren. Wie lange dieses temporäre Exportverbot nach Cassis’ Ansicht gelten soll, ist unbekannt.

Wirtschaftsminister Parmelin ist dagegen

Cassis begründet seinen Vorschlag dem Vernehmen nach mit der unübersichtlichen Lage bei den Waffenlieferungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt. Das heisst: Er befürchtet, dass die Waffen über Umwege am Ende doch in der Ukraine landen könnten.

Dass mit Cassis ausgerechnet ein Bundesratsmitglied aus der Wirtschaftspartei FDP Schweizer Waffenexporte sistieren will, ist auch parteipolitisch brisant. Das Departement von Guy Parmelin, hauptsächlich zuständig für die Bewilligung von Waffenausfuhren, hat für die morgige Klausursitzung eine Informationsnotiz mit dem Titel «Kriegsmaterialexporte nach Europa unter Berücksichtigung der Neutralität» verfasst.

Abo Ignazio Cassis im Interview zu Butscha «Ganz sicher gab es eine krasse Verletzung des humanitären Völkerrechts» Darin kommt SVP-Bundesrat Parmelin gemäss zuverlässigen Quellen zum Schluss, dass es derzeit keinen grösseren Handlungsbedarf gebe. Schon mit den geltenden Gesetzen und Abläufen sei das Risiko klein, dass Schweizer Waffen in den Ukraine-Konflikt gelangen könnten. Unter anderem verweist Parmelin dem Vernehmen nach auf sogenannte Endverbraucher-Erklärungen, welche die Empfängerstaaten von Schweizer Waffenexporten jeweils abgeben müssen.

«Einem Aggressor in die Hände zu spielen, ist nicht neutral.» Bundespräsident Ignazio Cassis

Derzeit funktioniert die Regelung wie folgt: Deutschland kaufte vor Jahren beim Schweizer Rüstungskonzern Ruag Munition ein. Diese findet gemäss Endverbraucher-Erklärung in der deutschen Bundeswehr Verwendung. Falls nun Deutschland einen Teil dieser Munition an die Ukraine liefern möchte, müsste die Schweiz darüber entscheiden, ob Deutschland das darf, weil die Endverbraucher-Erklärung nicht eingehalten würde.

Gemäss unbestätigten Informationen hat Deutschland in den letzten Wochen bereits eine entsprechende Anfrage an die Schweiz gerichtet. Diese sei aus Neutralitätsüberlegungen abgelehnt worden, wie aus Insiderkreisen zu vernehmen ist. Diese Praxis will der Bundesrat im Rahmen seiner Klausursitzung ebenfalls diskutieren. «Einem Aggressor in die Hände zu spielen, ist nicht neutral», sagte Bundespräsident Cassis, als der Bundesrat die Übernahme der Sanktionen an einer Sondersitzung beschlossen hatte. Die Schweiz sei den humanitären Geboten verpflichtet und dürfe nicht zusehen, wie diese mit Füssen getreten würden.



Die SVP will mit einer Volksinitiative auf die neue Neutralitätspolitik des Bundesrats reagieren und darin die Rückkehr zu einer «integralen Neutralität» durchsetzen.



