Das Personal der Schweizer Botschaft in Khartum ist am Dienstagmorgen in der Schweiz eingetroffen. Aussenminister Ignazio Cassis empfing Botschafter Christian Winter und sein Team am Flughafen Bern-Belp. «Wir sind erleichtert, unsere Leute sind zurück», sagte Cassis in der anschliessenden Medienkonferenz.

Das gesamte Personal der Botschaft sei in Sicherheit und ein Grossteil in der Schweiz, sagte Cassis an der anschliessenden Medienkonferenz. Das Flugzeug landete landete um 06.05 Uhr in Bern nach einem Tankstopp in Luxor.

Das diplomatische Personal der Schweizer Botschaft und ihre Familien, insgesamt zehn Personen, waren am Sonntag mit französischer Hilfe nach Dschibuti evakuiert worden. Zwei weitere Personen waren vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) nach Äthiopien evakuiert worden, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) mitgeteilt hatte.

Verkehrsregeln über Bord geworfen

Winter schilderte eine Situation, die er zusammen mit seiner Frau am 16. April ausserhalb von Khartum erlebt hatte. «Ich hörte Schüsse und dachte zuerst an Scharmützel, wie sie ab und zu vorkommen», so Winter. Ein paar Minuten später habe er erneut Schüsse gehört und schwarze Rauchschwaden wahrgenommen. Seine Frau habe als Erstes darauf reagiert und gesagt, sie müssten zurück in die Residenz. «Wir hatten grosse Schwierigkeiten, dahin zurückzukommen», erklärt Winter. Die Residenz liege in der Nähe des Flughafens, wo bereits Kämpfe zwischen den paramilitärischen Einheiten und der regulären Armee stattgefunden hätten, sagt Winter.

«Wir waren mit unserem Auto zwischen den Fronten», erklärt Winter weiter. «Gut schweizerisch» wollte er sich den Verkehrsregeln entsprechend verhalten, um zur Residenz zu gelangen. «Vergiss es!», habe seine Frau erwidert; er solle mit dem Geländewagen über die Randsteine fahren, damit sie in Sicherheit gebracht werden könnten.

Im Gebäude angekommen habe Winter dann wahrgenommen, dass nun draussen auf den Strassen von Khartum auch mit gröberem Geschütz geschossen werde, und sogar Kampfjets zum Einsatz gekommen seien. Die Kämpfe hätten sich vom einem Tag auf den anderen intensiviert, so Winter, auch Drohnen seien über die Grossstadt geflogen.

«Im eigenen Gebäude gefangen»

Die Angriffsziele hätten alle in Wohngebieten gelegen, womit auch die hohe Todeszahl zu erklären sei: Mehrere Hunderte Tote und Tausende Verletzte, darunter viele Zivilpersonen und auch Kinder, seien unter den Opfern.

Winter erläuterte weiter, wie das Botschaftspersonal mehrere Tage quasi in den Unterkünften «gefangen» gewesen und das Mobilfunknetz zusammengebrochen war. Mithilfe zweier Mitarbeiterinnen und der französischen Botschaft sei man zu Satellitentelefonen gekommen, welche unter den riskanten Bedingungen vom einen zum anderen Gebäude geschafft worden seien.



Es hätten sich schon bald die Nachrichten verbreitet, dass es insbesondere in dem Wohngebiet, wo die Botschaften liegen, zu Plünderungen durch mobile Einheiten der RSF-Kämpfern gekommen sei.

Bewohner seien aus ihren Häusern gejagt, Geschäfte, Banken und Privathäuser geplündert worden. «Glücklicherweise wurden wir davon geschont», so Winter. Andere Botschaften hätten da weniger Glück gehabt.

Schweizer Botschaft unter Beschuss

Dass die gewalttätige Auseinandersetzung ausgerechnet an Ramadan stattgefunden habe, habe auch die Bevölkerung irritiert, sagt Winter.

Die Residenz der Schweizer Botschaft sei auch beschossen worden, erklärt Winter weiter. «Wir haben Einschusslöcher an den Wänden.» Ein Granatsplitter habe einen Wächter um wenige Zentimeter verfehlt. Man wollte die nächstmögliche Gelegenheit nutzen, um eine Evakuierung, «die wir nicht selber bewerkstelligen können» wahrzunehmen, so Winter.

Hilfe bot die französische Botschaft: Man sei «sehr kurzfristig» informiert worden: Für die Evakuierung hiess es, dass sich die Schweizer Gruppe zur französischen Botschaft begeben müssten. Sie habe aus neun Personen bestanden, sechs Offizielle aus verschiedenen Departementen sowie drei Angehörige.

Im Konvoi mit der Miliz

Von der Botschaft aus habe es einen Bus-Konvoi gegeben, der zunächst von der RSF-Miliz und später von einem Panzer des Militärs zu einer Luftwaffenbasis eskortiert worden sei. Es sei eine schwierige Fahrt mit vielen Kontrollen gewesen. Vom Luftwaffenstützpunkt aus seien sie via Dschibuti und Luxor ausgeflogen worden. Die Reise habe insgesamt 17,5 Stunden gedauert.

Schon die Verhandlung der Franzosen zur Nutzung des Luftwaffenstützpunkts sei schwierig gewesen, berichtete der Botschafter.

Ausreise für Doppelbürger aus Sudan nicht möglich

Das einheimische Personal der Botschaft sei noch vor Ort, sagte Aussenminister Ignazio Cassis. Für diese Angestellten gebe es keine zusätzliche Gefahr, weil zum Botschaftspersonal gehörten.

Die Schweiz sei auf die Hilfe Frankreichs angewiesen gewesen, sagte Cassis weiter. «Der Schweiz fehlen die Transportkapazitäten sowie auch die Kapazität, die Sicherheit für eine solche Evakuierung zu gewährleisten», sagte Cassis. «Die Zusammenarbeit mit westlichen Partner ist enorm wichtig.»

Nach Aussagen von Bundesrat Cassis hat die Schweiz Kenntnis von rund 30 Schweizerinnen und Schweizern oder Doppelbürgern, die noch im Sudan seien. Doppelbürgerinnen und -Bürger könnten jedoch nicht evakuiert werden, weil sie aufgrund der fehlenden Regierung keine Ausreisebewilligung bekämen.

Es gebe keine diplomatischen Kontakt auf Stufe Aussenministerium, sagte Cassis in Bern. Sehr vieles sei unklar. Auch für Botschafter Christian Winter gebe es keine Auskunftspersonen vor Ort. Er wisse daher noch nicht, was er in der Schweiz mache, ob er die Arbeit hier aufnehmen könne.

Daneben gebe es noch Personen, die mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz in Richtung der Stadt Port-Sudan geflüchtet seien, führte Cassis weiter aus. Sie seien in Sicherheit und würden ebenfalls in die Schweiz zurück kehren. Darunter seien zum Beispiel zwei Militärangehörige, die im Sudan für die Entmineung im Einsatz waren.





