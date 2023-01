Schweizer Première in New York – Cassis spricht erstmals im UNO-Sicherheitsrat Aussenminister Ignazio Cassis nimmt am Donnerstag an einer öffentlichen Debatte über die Rechtsstaatlichkeit in der Welt teil. Charlotte Walser UPDATE FOLGT

Ignazio Cassis (links) und Botschafterin Pascale Baeriswyl (rechts) vor der Wahl der Schweiz in das höchste Gremium der Vereinten Nationen in New York (9. Juni 2022). Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Seit Anfang Jahr hat die Schweiz einen Sitz im UNO-Sicherheitsrat, als eines von zehn nichtständigen Mitgliedern. Botschafterin Pascale Baeriswyl hat bereits an mehreren Sitzungen teilgenommen. Nun wird erstmals Aussenminister Ignazio Cassis teilnehmen.

Cassis ist am Mittwoch nach New York gereist und wird am Donnerstag an der Sitzung des Gremiums teilnehmen, um 10 Uhr (Lokalzeit). Auf Einladung Japans, das in diesem Monat den Vorsitz innehat, nimmt Cassis an einer öffentlichen Debatte über die Rechtsstaatlichkeit in der Welt teil, wie das Aussendepartement mitteilte.

Für die Zeit im Sicherheitsrat hat die Schweiz folgende Prioritäten festgelegt: einen nachhaltigen Frieden fördern, die Zivilbevölkerung schützen, die Effizienz des Sicherheitsrats stärken und die Klimasicherheit angehen.

