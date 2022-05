Bundespräsident Ignazio Cassis nimmt am Freitag an der Vereidigung von 36 neuen Schweizergardisten im Vatikan teil. Gleichzeitig wird Cassis das für die neue Schweizer Botschaft im Vatikan vorgesehene Gebäude besichtigen. Die Bauarbeiten sollen dann beginnen.

Cassis werde bei seinem Besuch Papst Franziskus und Erzbischof Paul Richard Gallagher, Sekretär für die Beziehungen zu den Staaten, treffen, teilte das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Montag weiter mit. Begleitet wird der Bundespräsident von Nationalratspräsidentin Irène Kälin und Ständeratspräsident Thomas Hefti.

An der Vereidigung werden zudem wie üblich weitere Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Armee und den Religionsgemeinschaften der Schweiz anwesend sein. Gastkanton ist in diesem Jahr Nidwalden.

Im Zentrum der Gespräche zwischen Cassis, Papst Franziskus und Gallagher stehen die bilateralen Beziehungen zwischen der Schweiz und dem Heiligen Stuhl sowie die Päpstliche Schweizergarde. Bereits im November 2021 anlässlich des Besuchs von Staatssekretär Pietro Parolin zum 100-Jahr-Jubiläum der Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern hatte Cassis erklärt, dass die Schweiz die Beziehungen zum Vatikan ausbauen möchte.

Ende April war Cassis bei der Queen zu Besuch Abo Interview mit Ignazio Cassis «Die Queen hat grosse Bewunderung für die Schweiz»

Am 1. Oktober beschloss der Bundesrat, beim Heiligen Stuhl in Rom eine Schweizer Botschaft zu errichten. Die diplomatischen Interessen der Schweiz nimmt seit 2014 der Schweizer Botschafter in Slowenien wahr. Die Botschaft in Rom kann aufgrund der Lateranverträge nicht gleichzeitig für Italien und den Vatikan zuständig sein. Im Vorfeld waren die Pläne des Bundesrats von den Evangelischen Kirchen Schweiz (EKS) kritisiert worden.

Die Schweiz und der Heilige Stuhl pflegen wie das EDA schreibt langjährige Beziehungen. Eine ganz besondere und gut sichtbare Verbindung sei die 1506 von Papst Julius II. gegründete Päpstliche Schweizergarde, die für die Sicherheit des Papstes zuständig ist und Ehrendienste leistet. Die Vereidigung neuer Schweizergardisten findet traditionell am 6. Mai statt, in Erinnerung an die 147 Gardisten, die 1527 während der Plünderung Roms ums Leben kamen.