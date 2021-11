Geplatzte Reise nach China – Cassis hat sich doch noch mit Wang Yi ausgetauscht

Beziehung Schweiz-China Cassis trifft nach Botschafter-Kritik seinen chinesischen Amtskollegen

Erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie stehen sich der Schweizer Aussenminister und Wang Yi am Samstag wieder gegenüber. Cassis will in Anji auch die China-Strategie vorstellen, die im Vorfeld scharf kritisierte wurde.