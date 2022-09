Baselbieter Kirchgemeinden – Cash aus der Kirchen-Kasse Interkulturelle Dolmetscherinnen und Dolmetscher sollen die Integration Geflüchteter fördern. Daniel Aenishänslin

Hilfe auf dem Weg zur Integration: Die Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons Basel-Landschaft hilft mit 25’000 Franken. Foto: Beat Mathys

Die Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons Basel-Landschaft und mit ihr die 35 Kirchgemeinden überweisen einen Betrag von 25’000 Franken an das Integrations- und Brückenbauerprogramm MEL der HEKS Regionalstelle beider Basel. Das Ausbildungs-Programm MEL qualifiziert Migrantinnen und Migranten zu interkulturellen Dolmetscherinnen und Dolmetschern sowie Vermittlerinnen und Vermittlern. Dieses Programm soll zu einem nachhaltigen Beitrag zur Integration von Geflüchteten führen.



Der Beitrag von 25’000 Franken setzt sich zusammen aus der kantonalkirchlichen Kollekte des Flüchtlingssonntags der 35 Kirchgemeinden vom 19. Juni dieses Jahres, einem Verdoppelungsbeitrag des HEKS-Komitees der Evangelisch-reformierte Kirche Baselland, aber auch einem zusätzlichen Strukturbeitrag des Kirchenrats der Evangelisch-reformierte Kirche in Höhe von 10’000 Franken. Davon profitieren alle Flüchtlinge in der Region Basel, welchen Status sie auch haben. Neben der HEKS-Nothilfe auf nationaler und internationaler Ebene fokussiert das HEKS in der Region Basel vor allem auf Unterstützung durch unterschiedliche Integrationsprogramme.

