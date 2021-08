Grand Chess Tour 2021 – Caruanas brillanter Angriffssieg Im texanischen St. Louis am Mississippi begann das letzte Turnier der diesjährigen «Grand Chess Tour». Für Aufsehen sorgte die Partie von Fabiano Caruana gegen Sam Shankland. André Behr

Fabiano Caruana in voller Konzentration. Foto: Chessbase

Nach Stationen in Bukarest und Paris im Juni sowie Zagreb im Juli geht die diesjährige «Grand Chess Tour» im texanischen St. Louis am Mississippi zu Ende, der Heimatstadt von Rex Sinquefield, dem US-amerikanischen Financier dieser Turnierreihe. Das «Rapid & Blitz» zum Auftakt hatte Hikaru Nakamura vor seinem US-Teamkollegen Fabiano Caruana und dem Ungar Richard Rapport gewonnen, wobei Nakamura nicht eine der 27 Partien verlor. Der mittlerweile 33-jährige in Japan geborene fünffache US-Meister gilt als erfolgreichster «Chess Streamer» der Welt. Er begann sich auf diese Online-Disziplin zu konzentrieren, als er 2019 knapp die Qualifikation für das WM-Kandidatenturnier verpasst hatte.

Nakamura, Swidler, Dominguez, Le Quang Liem, Shankland und Xiong starteten am Rapid-Blitz-Event dank einer Wildcard, ihre Resultate zählen nicht für die Gesamtwertung der Tour 2021. Diese Entscheidung fällt am «Sinquefield-Cup», dem traditionsreichen Turnier in St. Louis, das im klassischen Format ausgetragen wird, Corona-bedingt jedoch nicht so stark besetzt ist, wie in früheren Jahren. Es begann am Dienstag und dauert bis am Donnerstag, 27. August. Die Runden beginnen jeweils ab 22 Uhr (MEZ), Live-Übertragungen mit verfolgen kann man auf https://kasparovchess.com sowie auf https://chess24.com.

Caruanas Glanz-Angriff

Gleich in der ersten Runde hatte Fabiano Caruanas Sieg über Sam Shankland für grosses Aufsehen gesorgt. Wie der 29-jährige ehemalige WM-Herausforderer mit Weiss seinen neun Monate älteren Nationalmannschaftskollegen kurz nach der Eröffnung überspielte, ist ein Lehrbeispiel zum Thema «Königsangriff».

GM Caruana (USA) - GM Shankland (USA)

1. Runde, London-System1. d4 Sf6 2. Sf3 g6 3. Lf4 Lg7 4. e3 d6 5. h3 c5 6. Sbd2 cxd4 7. exd4 0-0 8. Le2 Db6 9. Sc4 Dc7 10. Se3!?

In der Regel rochiert Weiss zuerst, ehe er seinen Damenspringer disloziert.10. … Sc6 11. c3 e5 12. Lh2 De7 13. 0-0 e4 14. Se1 d5 15. S1c2 Le6 16. De1 Sd7

Besser ist zuerst 16. … Tad8. Jetzt bekommt Weiss Angriff.17. f3! f5 18. fxe4! fxe4 19. Lf4 Tf7 20. Dg3 Sf6 21. Tf2 Dd7 22. Taf1 Taf8 23. Dh4 Se8 24. Sg4 Sd6 25. Sce3 Se7 26. Se5 Lxe5 27. Lxe5

Caruana hat eine unangenehme Initiative und allerlei Drohungen, die beachtet werden müssen. Naheliegend gewesen wäre deshalb der Generalabtausch der Türme mittels 27. … Txf2+ 28. Txf2 Txf2 29. Kxf2 Sc6, wonach Weiss nichts Konkretes bleibt. Shankland jedoch will offenbar die Spannung halten und greift die weisse Dame an, weil ihm ein Springertausch obligat scheint. Doch nach …27. … Sdf5… hat Weiss einen Zwischenzug, der auf einer simplen Mattdrohung basiert! Sehen Sie welchen?28. Sg4!Droht stark 29. Txf5!, denn auf h6 setzt dieser Springer matt und wegen diesem Motiv ist auch die weisse Dame tabu! Eine brillante Angriffsidee! Schwarz steht objektiv verloren.28. … h5 29. Dg5 hxg4 30. hxg4

Caruana hat gesehen, dass Shankland nicht f6 sowie h6 halten und seine Dame entscheidend eindringt.

30. … Sg7Auf 30. … Th7 entscheidet 31. gxf5 Txf5 32. Txf5 Lxf5 33. g4 Le6 34. Tf6, auf 30. … e3 31. Tf3 und auf 30. … Sg7 31. Dh6 nebst 31. … De8 32. Lxg7 Txg7 33. Txf8+ Kxf8 35. Df4+ usw.31. Dh6 Sef5 32. gxf5 Txf5 33. Txf5 Txf5 34. Txf5 Lxf5 35. g4

Ein zweiter Bauer besetzt g4, wonach der Schwächling auf g6 fällt.

35. … Le6Offensichtlich scheitert 35. … Lxg4 an 36. Lxg7 Dxg7 37. Dxg7+ Kxg7 38. Lxg4.36. Dxg6 Df7 37. Dh6 e3 38. Lf3! 1:0.Ein hübscher Fall von Überlastung! Schwarz kann g7, d5 und den Läufer e6 nicht gleichzeitig halten, zum Beispiel 38. … Dd7 39. Lxg7 Lxg4 40. Le5 Lxf3 41. Dg6+ Kf8 42. Ld6+ nebst Damengewinn. Einer dieser Caruana-Siege, die illustrieren, warum Weltmeister Magnus Carlsen immer betonte, dass ihm der US-Amerikaner in Bezug auf Schachverständnis ebenbürtig sei.

Resultate Infos einblenden St. Louis (USA). Grand Chess Tour. Rapid & Blitz. Endstand (9 Runden Rapid mit doppelter Punktwertung, 18 Runden Blitz): 1. Nakamura (USA) 18 (Rapid 12/Blitz 6). 2. Caruana (USA) 15,5 (11/4,5). 3. Rapport (HUN) 14,5 (11/3,5). 4. So (USA) 14 (9/5). 5. Mamedscharow (ASE) 13 (8/5). 6. Swidler (RUS) 12,5 (9/3,5) und Xiong (USA) 12,5 (8/4,5). 8. Le Quang Liem (VIE) 12 (6/6). 9. Shankland (USA) 11,5 (9/2,5) und Leinier Dominguez (USA) 11,5 (7/4,5). Sinquefield-Cup. 1. Runde: So - Mamedscharow remis (50 Züge), Vachier-Lagrave (FRA) - Swidler 1:0 (31), Xiong - Rapport (HUN) remis (57), Caruana - Shankland 1:0 (38), Swiercz (USA) - Dominguez (USA) 0:1 (58). Stand Tour: So 28,3. Mamedscharow 22,5. Vachier-Lagrave 22. Caruana 16,5. Aronjan (ARM/USA) 13,8. Giri (NED), Rapport, je 13,5. Grischtschuk (RUS) 12,3. Radschabow (ASE) 6,5.

