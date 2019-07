Cartoon-Legende Mordillo ist tot

Der argentinische Comiczeichner Guillermo Mordillo ist tot. Wie die spanische Zeitung «El Pais» meldet, ist der beliebte Comiczeichner im Alter von 86 Jahren gestorben. Berühmt war der Cartoonist vor allem für seine knollennasigen Figuren.

Mordillo wurde am 4. August 1952 als Sohn spanischer Emigranten in Villa Pueyerredon in Buenos Aires geboren und fing früh mit dem Zeichnen an. Die Journalistenschule, die er besucht hatte, schloss er mit einem Diplom in Design ab. 1950 begann er damit, Kinderbücher zu illustrieren, 1955 wurde er Art Director bei einer internationalen Werbeagentur in Lima.