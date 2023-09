Caroline Flammer im Interview – Vom Kind aus einfachen Verhältnissen zur weltweit gefeierten Professorin Sie ist im Thurgau aufgewachsen und gehört zu den meistzitierten Ökonominnen der Welt. Caroline Flammer über ihren Aufstieg, ihre Arbeit als Professorin an einer US-Eliteuni und ihre Lösungsansätze für globale Probleme. Rico Bandle

«Alle rieten mir davon ab»: Caroline Flammer, Professorin an der Columbia University. Foto: Urs Jaudas

Schon der Lebenslauf ist rekordverdächtig: Auf 21 Seiten sind all ihre Stationen, Auszeichnungen und Publikationen aufgelistet. Caroline Flammer, 46, Professorin an der Columbia University in New York, gehört zu den weltweit gefragtesten Expertinnen für nachhaltige Investitionen und Unternehmensführung. Sie reist als Referentin rund um den Globus, ist Beraterin der UNO, leitet zahlreiche Forschungsprojekte; einige sehen sie gar schon als Kandidatin für den Wirtschaftsnobelpreis – nur in der Schweiz kennt sie kaum jemand.