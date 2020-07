20% günstiger – Carlton-Europe Vintage Hotel Wunderbar gelegen, mit Blick aufs weltberühmte Jungfraumassiv, die umliegenden Berner Alpen und die gemächlich fliessende Aare. Interlaken und seine Umgebung verzaubern mit einer traumhaften Kulisse, eingebettet zwischen Thuner– und Brienzersee. Irina Steinmann

Wunderbar gelegen, nahe dem Bahnhof Interlaken Ost, mit Blick aufs weltberühmte Jungfraumassiv, die umliegenden Berner Alpen und die gemächlich fliessende Aare. Interlaken und seine Umgebung verzaubern mit einer traumhaften Kulisse, eingebettet zwischen Thuner– und Brienzersee.



Im Carlton-Europe Vintage Hotel finden Gäste ab 16 Jahren alles, was ihr Herz begehrt. Individuell eingerichtete Zimmer für jedes Bedürfnis. Entspannung pur in unserem Hotelpark mit «Relax Area» am Naturbadeteich, Gartenschach und einer eigenen Petanque-Bahn. Das Carlton-Europe Vintage Hotel ist Ihr idealer Ort zum Treffen, Tagen und gutes Essen zu geniessen. Im «Oberländer Wellnessdörfli» warten eine Finnische- sowie eine Bio- Sauna, Kneipp-Becken und ein Dampfbad auf Sie.



Lassen Sie die Seele baumeln im Carlton-Europe Vintage Hotel.



Carlton-Europe Vintage Hotel

Höheweg 92-94

3800 Interlaken

www.carltoneurope.ch

033 826 01 60



Reisedaten

1. Juli bis 27. Dezember 2020



Das Angebot beinhaltet

- Zwei Übernachtungen inklusive herzhaftem Frühstück

- Willkommens-Apéro an der Hotelbar

- Täglich ein Imbiss-Säckli für unterwegs

- Programmvorschläge für Sportler, Wanderer und Abenteuerlustige

- Kostenlose Nutzung der Hotel E-Bikes (auf Reservation)

- Teich- und Gartennutzung

- Eintritt in unser Oberländer Wellnessdörfli

- Kostenloser Parkplatz



Preise für Abonnenten

Classic Zimmer Fr. 299.- statt Fr. 379.- pro Person

(Verlängerungsnacht Fr. 105.-)



Superior Zimmer Fr. 349.- statt Fr. 439.- pro Person

(Verlängerungsnacht Fr. 130.-)



Signature Suite Fr. 450.- statt Fr. 550.- pro Person

(Verlängerungsnacht Fr. 185.-)



Buchen

Buchen Sie direkt unter www.carltoneurope.ch

Durch Angabe des Promocodes Tamedia können Sie die Zimmer zum exklusiven Spezialpreis für Abonnenten buchen.