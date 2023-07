Am Sonntag vor 100 Jahren geboren – Carl Laszlo, der Stern am Sonnenweg Der Kunsthändler überlebte die Vernichtungslager der Nazis, kam nach Basel, stand in Kontakt mit den Grossen dieser Welt und hatte ein Haus, das selbst schon fast Kunst war. Markus Wüest

Carl Laszlo (rechts) an der Art Basel 1982 im Gespräch mit Franz Meyer, damals noch Direktor des Kunstmuseums Basel. Foto: Kurt Wyss

Carl Laszlo wurde am 16. Juli 1923 im südungarischen Pécs geboren. Er stammte aus gutbürgerlichem jüdischem Haus. Die Matur machte er im Zisterzienser-Gymnasium von Pécs, also bei den Katholiken. Die ungarischen Juden wurden erst relativ spät im Zweiten Weltkrieg systematisch verhaftet und in die Vernichtungslager geschickt. Carl Laszlo wurde 1944 deportiert. Er kam zuerst nach Auschwitz, war später in Theresienstadt und kurz noch in Buchenwald. Dort wurde er am 11. April 1945 von den Amerikanern befreit. Carl Laszlo verlor 53 Familienmitglieder in den Lagern.