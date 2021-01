Armut wegen Corona – Caritas verzeichnet Rekordwert an Hilfsgesuchen Die Pandemie trifft Geringverdiener am härtesten. Das Hilfswerk betreut zunehmend Betroffene, die sich keine Lebensmittel mehr leisten können. Cyrill Pinto

Admir mit leerer Einkaufstasche vor der Migros in Frauenfeld: «Vor Corona konnten wir gerade so überleben – jetzt nicht mehr.» Foto: Samuel Schalch

Admir B.* lebt mit seiner Familie seit 1991 im Kanton Thurgau. Der aus dem Kosovo stammende 63-Jährige weiss seit Ausbruch der Pandemie nicht mehr ein und aus. «Vor der Krise», sagt der untersetzte Mann im dicken Wollmantel im Gespräch vor der Migros-Filiale in Frauenfeld, «konnten wir gerade so überleben – jetzt nicht mehr.» Zwar steht er regelmässig als Übersetzer im Einsatz, manchmal gibt er Privatunterricht. Doch weil bei seinem Haupt-Auftraggeber, der Migros-Klubschule, keine Anmeldungen mehr für seinen Sprachkurs eingingen, hat er kein geregeltes Einkommen. Seine Frau, die als Reinigungskraft in einem Fitnesscenter arbeitete, stand auch plötzlich ohne Arbeit da.