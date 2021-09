«Nur für Lastenvelos und Velos mit Anhänger» – Cargo-Fahrräder erhalten in Basel eigene Parkplätze In Basel zeigt sich der Aufschwung der Cargovelos besonders deutlich. Die sperrigen Gefährte sollen nun separate Parkfelder erhalten. Seraina Graf

Weil noch kein offizielles Symbol für die Parkplatzmarkierung besteht, weist am Mietstandort von Carvelo2go bei der Roche ein Schild auf die parkberechtigten Gefährte hin. Foto: Dominik Plüss

Am Dienstag hat der Regierungsrat beschlossen, für Velos mit Ladeflächen oder Anhängern separate Parkfelder zu schaffen. Anlass zur Auseinandersetzung mit der Parksituation von Cargovelos gab ein parlamentarischer Vorstoss der Grünen, der Ende 2019 eingereicht wurde (Anzug Jerôme Thiriet, GAB).

Der Medienmitteilung des Regierungsrats zufolge besteht in Basel als «Stadt der kurzen Wege» Potenzial für Cargovelos. Diese Einschätzung teilt auch Mirjam Stawicki, Projektleiterin von Carvelo2go. Das Sharing-Angebot des TCS, der in rund neunzig Ortschaften Lastenvelos vermietet, verzeichne seine höchste Auslastung in Basel. Ausgehend von über zwanzig Standorten, transportiert hier eine Flotte von dreissig Cargobikes regelmässig alltägliche Frachten. Von Mai bis September wird gemäss TCS in Basel jedes Velo zwanzigmal pro Monat gemietet. Die durchschnittliche Mietdauer liege zurzeit bei 14,5 Stunden.

Laut Stawicki tragen verschiedene Gründe zur Spitzenauslastung in Basel bei. Grundsätzlich sei die Nachfrage in grossen Städten höher als in ländlichen Regionen. «In Basel kommt ein im gesamtschweizerischen Vergleich hoher Anteil von autofreien Haushalten hinzu – im Jahr 2015 lag die Zahl bei 52 Prozent. Zudem gibt es eine sehr lebendige Velokultur, die sich auch auf Carvelo2go positiv auswirkt», meint Stawicki.

Die Schaffung von separaten Parkfeldern für Lastenvelos begrüsst die Projektleiterin. Aufgrund der starken Beanspruchung des öffentlichen Raums sind Abstellmöglichkeiten in Städten wie Basel ein Dauerthema. Welche Standorte für die neuen Lastenveloparklätze geeignet sind, ist derzeit noch unklar.

