Neuer Shop in der Passerelle – Caran d’Ache eröffnet Pop-up-Laden am Bahnhof Basel Die Genfer Marke für Mal- und Schreibzubehör bezieht bis Januar 2023 die Fläche, wo vorher Orell Füssli eingemietet war. Der Betreiber Lagardère will dabei auf ein interaktives Verkaufserlebnis setzen. Julia Gisi

Hinter den Scheiben des leer stehenden Shops am Bahnhof zieht endlich wieder Leben ein – zumindest bis Ende Jahr. Foto: Christian Jaeggi

Seit Anfang dieser Woche gibt es auf der Passerelle am Basler Bahnhof ein leeres Schaufenster weniger: Auf Höhe der Gleise 15 und 16 ist eine Pop-up-Boutique des Genfer Labels Caran d’Ache eingezogen – also dort, wo einst das Buchgeschäft Orell Füssli eingemietet war. Am Donnerstag fand die offizielle Eröffnung des 115 m² grossen Ladens statt, der sich ganz den Bleistiften, Kugelschreibern oder Malutensilien verschrieben hat.