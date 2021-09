Drama um Granit Xhaka – Der Captain und sein fataler Corona-Test Der Leader des Fussball-Nationalteams fällt auf, weil er als Einziger nicht gegen Covid geimpft oder genesen ist. Es ist eine schlechte Nachricht zur Unzeit. Florian Raz

Trabt am Donnerstag noch einmal zum PCR-Test an: Granit Xhaka, positiv getesteter Captain des Schweizer Nationalteams. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Der Weltgeist hat manchmal schon eine sehr merkwürdige Art von Humor. Da steht der Schweizerische Fussballverband (SFV) tagelang in der Kritik, weil er dem Bundesamt für Gesundheit nicht mit seinen Nationalteams als Impfbotschafter zur Verfügung stehen will. Und genau an dem Tag, an der der SFV öffentlich eine Impfempfehlung an seine 1300 Clubs und seine 300’000 Mitglieder ausspricht, wird der Captain der Nationalmannschaft positiv auf Covid getestet.

Granit Xhaka, so weiss es jetzt die Nation, ist als einziger Schweizer Nationalspieler, der aktuell im Kader ist, weder geimpft noch von Corona genesen. Da konnte der Verband seine Spielerinnen und Spieler noch so sehr darauf hinweisen, dass eine Impfung eine gute Möglichkeit wäre, um eine Erkrankung zu verhindern. Ein entsprechendes Mail hat er wenige Stunden zuvor an alle Vereine im Land verschickt.

Am Mittwochmorgen bekommt Xhaka also Kopfweh, ein Schnelltest ergibt ein negatives Ergebnis. Der PCR-Test später aber ist positiv. Xhaka bleibt in seinem Hotelzimmer, anstatt gegen Griechenland zu spielen.

Weiterer Test am Donnerstag

Geschieht kein mittleres Wunder, dann wird der Test am Donnerstag kein anderes Resultat bringen. Xhaka fehlt dann dem Team im so wichtigen WM-Qualifikationsspiel gegen Italien am Sonntag. Und auch am kommenden Mittwoch in Nordirland.

Das alles könnte die Mannschaft teuer zu stehen kommen. Das wirkt angesichts von Covid aber nebensächlich. Wichtiger ist: dass Granit Xhaka die Krankheit heil übersteht.

Aufgefallen bei Schweiz – Griechenland Infos einblenden Murat Yakin – Improvisationstalent Lässig-locker ist er gekleidet. Als er ins Stadion einläuft ist zu sehen, wie sehr sich Murat Yakin auf sein erstes Spiel als Schweizer Nationaltrainer freut. Und mögen sich auch bloss 3500 Menschen im St.-Jakob-Park verlieren, die ihm warmen Applaus spendieren. Ganz anders als lässig-locker sind aber die Voraussetzungen, unter denen Yakin in seine Ära startet. Es fehlen ihm Shaqiri, Embolo und Gavranovic. Freuler ist gegen Italien gesperrt. Und jetzt noch die Corona-Geschichte mit Xhaka. Yakin hat fest mit seinem Captain gerechnet. Er will gegen Griechenland eine Viererabwehr spielen lassen, mit Xhaka davor. Aber dann muss er kurzfristig umstellen, lässt vor der Pause doch drei Innenverteidiger aufs Feld. In Hälfte zwei wechselt er dann auf Viererkette. Er schenkt an seinem Debüt vier Spielern einen ersten Auftritt im Nationaltrikot. Es hat schon immer ohne grosse Bauchschmerzen unerfahrene Spieler ins kalte Wasser geworfen. Jetzt kann er fast nichts anderes tun, so dünn ist die Personaldecke geworden. Gut, ist Yakin einer, der sich kaum einmal aus der Ruhe bringen lässt. Klar habe er spontan neu planen müssen: «Aber das ist auch okay, das ist mein Job. Das ist genau das, was mir an meiner Arbeit Spass macht.» Später sagt er noch den Satz aus dem grossen Trainer-ABC: «Ich sehe keine Probleme, nur Lösungen.» Steven Zuber – Hoffnungsträger Gott sei’s getrommelt und gepfiffen, es gibt ihn tatsächlich: den Schweizer Nationalspieler, der austrainiert, nicht corona-infiziert – und erst noch in Form ist. Steven Zuber spielt an diesem Abend, als sei die Euro nie zu Ende gegangen. Das Schweizer Startfurioso nutzt er zum 1:0. Und als der Fluss im Spiel schon längst verloren ist, beweist er einmal mehr seine Klasse als Vorbereiter. Wie er Ruben Vargas den Ball zum 2:1 hinlegt, zeigt, warum Zuber Assistkönig der EM geworden ist. Wenn man den 30-Jährigen so sieht, stellt man unweigerlich fest: Der Transfermarkt muss ganz schön festgefahren sein, wenn ein Spieler mit diesen Qualitäten kurz vor Transferschluss noch irgendwie bei AEK Athen unterkommt. Logisch, nimmt ihn Yakin vorzeitig vom Feld. Eigentlich müsste er den Flügelspieler bis Sonntag in Watte packen und auf Händen tragen, damit er sich ja nicht verletzt. Gregor Kobel – Herausforderer Erst scheint es ein undankbarer Abend für den Mann zu werden, der zum ersten Mal im Tor der Schweizer Nationalmannschaft steht. Am Montag hat Murat Yakin den Kampf um die Nummer 1 im Nationalteam leicht anmoderiert. Aber dann beginnen die Schweizer Feldspieler so stark, dass Gregor Kobel lange arbeitslos ist. Und kaum darf er sich ein erstes Mal bei einem Flachschuss auszeichnen, da wird es ein ganz undankbarer Abend. Viel zu halten bekommt er danach nicht mehr. Aber zweimal taucht ein Grieche recht frei vor ihm auf. Beide Male ist das Timing im Herauslaufen schwierig, beide Male gelingt es dem 23-Jährigen nicht ideal. Es folgen das 1:1 und ein Schuss, bei dem Kobel Glück hat, dass Pavlidis den Ball aus bester Lage an den Pfosten statt ins Tor tritt. Kobel wird unter Yakin weitere Chancen erhalten. Aber der Mittwochabend war sicher kein Einstieg, nach dem Yann Sommer unmittelbar um seinen Stammplatz zittern muss.

