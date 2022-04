Erstausgabe versteigert – «Captain America»-Comic für 3,1 Millionen Dollar versteigert Mehrere Millionen Dollar für einen Comic: Dies scheint in den vergangenen Monaten normal geworden zu sein, zumindest für Raritäten.

Ausgabe Nummer 1: «Captain America» war erstmals im März 1941 erschienen. Screenshot Comics.ha.com

Ein «Captain America»-Comic ist in den USA für 3,12 Millionen Dollar (etwa 2,91 Millionen Franken) versteigert worden. Das im März 1941 erschienene Heft sei in sehr gutem Zustand gewesen, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions im texanischen Dallas am Donnerstag mit. Über den Käufer wurde zunächst nichts bekannt.

Weiter nach der Werbung

Das Titelblatt zeigt den Superhelden Steve Rogers, alias Captain America, im patriotischen Sternenbanner-Kostüm, der Adolf Hitler einen Kinnhaken verpasst.

Captain America ist nun in die kleine Riege der Superhelden aufgestiegen, deren frühe Comic-Hefte bei Versteigerungen mehr als drei Millionen Dollar erzielten. Den Rekord hatte im vorigen September ein Spider-Man-Heft aus dem Jahr 1962 mit 3,6 Millionen Dollar aufgestellt. Es sei das teuerste jemals bei einer Auktion versteigerte Comic-Heft, teilte das Heritage Auctions damals mit. Wenige Monate zuvor kam das Superman-Heft «Action Comics No. 1» aus dem Jahr 1938 für 3,25 Millionen Dollar unter den Hammer.

SDA/roy

Fehler gefunden?Jetzt melden.