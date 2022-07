Podcast zum Schweizer Fussball – «Canepa ist der Jammeri der Woche» Ärgert sich der FCZ-Präsident zu Recht über die Spielansetzung? Was bringt Winterthur der Super League? Was ist mit Balotelli und Sion? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Thomas Schifferle

Wenn Ancillo Canepa etwas beschäftigt, dann hält er damit nicht lange hinter dem Berg. Und so kann er sich jetzt darüber aufhalten, dass für seinen FC Zürich die Meisterschaft am Samstag gleich in Bern begann, auf Kunstrasen und nur drei Tage vor dem ersten Qualifikationsspiel zur Champions League im fernen Baku. «Respektlos» findet er die Planung der Swiss Football League.

«Ich habe kein Verständnis für Ancillo Canepa», sagt Dominic Wuillemin. Und setzt noch einen drauf: «Wenn wir in unserer Sendung ein neues Gefäss einführen würden, könnten wir es wegen ihm ‹Jammeri der Woche› nennen.» Dominic fragt sich auch, ob es das Cleverste ist, sich so zu äussern.

Hilfe erhält der FCZ-Präsident aus dem Wallis von Samuel Burgener. Dieser stellt eine Frage in den Raum: «Wieso unternimmt man nicht alles, um für einen Club die beste Ausgangslage zu schaffen?» Er könne sich erinnern, dass in Ländern gleicher Stärkeklasse wie die Schweiz Mannschaften in der Meisterschaft aussetzen durften, um sich optimal auf einen Einsatz im Europacup vorzubereiten. Und noch einen Punkt erwähnt Samuel: dass der FCZ diesen Match auf Kunstrasen bestreiten musste. Dank dieser Unterlage habe YB einen «eklatanten Wettbewerbsvorteil».

Tilman Pauls kann Canepa einerseits verstehen. Andererseits gibt er zu bedenken: «Irgendwann fängt man nun einmal mit der Saison an. Der FCZ kann ja nicht sechs Wochen pausieren.»

Wir reden über das Debüt des FC Winterthur in der Super League. Tilman sass am Samstag auf der Schützenwiese und war begeistert von der Stimmung. Die Euphorie könne viel bewirken, denkt er. Aber man dürfe nicht den Fehler machen, jetzt nur davon zu reden. «Es war auch ein Plan zu erkennen», sagt er und meint damit die taktische Ausrichtung von Trainer Bruno Berner.

Von der Euphorie redet auch Samuel, aber auf andere Art: «Sie muss in etwas übersetzt werden. Sonst verpufft sie schnell.» Mit «etwas» meint er Punkte. Das 1:1 war für den FCW jedenfalls viel mehr wert als für den FC Basel, der mit seinem Auftritt einige Fragen aufwarf. Das behandeln wir ebenso in dieser Sendung. Wie auch die Ernsthaftigkeit des Bemühens von Christian Constantin, Mario Balotelli zu Sion zu holen.

