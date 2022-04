Grosse Pläne des Olympiasiegers – Cancellara baut eigenes Schweizer Profiteam auf Fabian Cancellara ist zurück im Rad-Rennsport. Der ehemalige Zeitfahr-Spezialist präsentiert für nächste Saison das Tudor Pro Cycling Team. Herbie Egli

Fabian Cancellara in seiner letzten Profisaison im Jahr 2016. Foto: Remo Nägeli (EQ Images)

Er weiss, wie man grosse Rennen gewinnt. Vier Mal war Fabian Cancellara Weltmeister im Zeitfahren, zwei Mal in der gleichen Disziplin Olympiasieger. Zu seinen wichtigsten Erfolgen gehören auch je drei Triumphe bei Paris – Roubaix und der Flandern-Rundfahrt sowie der Gesamtsieg der Tour de Suisse.

2016 trat Cancellara vom Spitzensport zurück. Dem Radsport blieb der 41-jährige Berner auch nach seiner Karriere treu. Sei es als Veranstalter von eigenen Rennen oder als Manager von Marc Hirschi. Und etwas hat ihn nie losgelassen: Der Traum vom eigenen Team.

Diesen Wunsch verwirklicht Cancellara nun, wie er am Dienstagmittag an einer Pressekonferenz in Lausanne vor dem Start der Tour de Romandie bekanntgab. Das Team entsteht aus der Swiss Racing Academy. Hauptsponsor wird Tudor, eine Luxusuhrenmarke aus Genf, die zu Rolex gehört. Daher wird der Teamname in Zukunft Tudor Pro Cycling Team lauten. Start für die neue Schweizer Profi-Equipe auf zweithöchster Stufe im Profiradsport, in der auch internationale Athleten ihre Chance erhalten, ist in der Saison 2023.

Das sind die Fahrer Infos einblenden Alex Baudin, Frankreich

Nils Brun, Schweiz

Aloïs Charrin, Frankreich

Filippo Colombo, Schweiz

Robin Donzé, Schweiz

Ruben Eggenberg, Schweiz

Sean Flynn, Grossbritannien

Robin Froidevaux, Schweiz

Petr Kelemen, Tschechien

Jakob Klahre, Schweiz

Lorenzo Rinaldi, Italien

Arnaud Tendon, Schweiz

Loris Trastour, Frankreich

Alex Vogel, Schweiz

Yannis Voisard, Schweiz

Fabian Weiss, Schweiz

Man stelle sich vor, wenn die Verträge der aktuell erfolgreichen Schweizer Radprofis Stefan Küng, Marc Hirschi, Gino Mäder und Stefan Bissegger bei ihren Teams ausgelaufen sind, fahren sie danach miteinander für eine Schweizer Profi-Equipe. Ergänzt mit Nachwuchsfahrern. Natürlich ist dies Wunschdenken, aber vielleicht irgendwann Realität.

Die schwierige Schweizer Vergangenheit

Einheimische Rad-Equipen hatten es selten einfach. Das Phonak-Team des verstorbenen Andy Rihs wurde 2006 nach sechs Jahren und mehreren Dopingfällen aufgelöst. Längere Zeit bestand das BMC-Racing-Team wo er als Mitbesitzer und Namens- sowie Materialgeber mit seiner Firma fungierte. Die Mannschaft fuhr jedoch unter amerikanischer Lizenz. Nach Rihs’ Tod im Jahr 2018 stieg BMC als Geldgeber Ende Jahr aus.

Das liebe Geld wurde auch IAM Cycling zum Verhängnis. Weil nach drei Jahren kein Co-Sponsor gefunden werden konnte, stellte das Westschweizer Team 2016 den Betrieb ein. Aus gleichem Grund verschwand 2011 das Post Swiss Team nach vier Jahren. Die Schweizerische Post beendete ihr finanzielles Engagement als Hauptsponsor und setzte seither auf die Karte Eishockey.

