Campingferien in der Schweiz sind teuer – und sehr beliebt

Sie wissen noch nicht, wohin es in den Sommerferien gehen soll? Wie wäre es mit Moldawien oder Weissrussland? Zumindest für Camper lohnt sich die Fahrt. Denn in den beiden Ländern kann man seine Ferien in Wohnmobil und Co. am günstigsten verbringen, wie eine neue Studie einer Camping-Buchungsplattform ausweist. Am anderen Ende der Skala liegt die Schweiz.