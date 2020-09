Abo Mein Tagebuch Im Zweifelsfall Verbier statt Südafrika

Während die besten Profis in New York um den Grand-Slam-Titel spielen, kämpfen die Spieler aus der zweiten Reihe an nationalen Turnieren um Preisgeld und warten auf erste internationale Einsätze. Die 19-jährige Baselbieterin Joanne Züger (WTA 551) berichtet über ihren Alltag in Zeiten von Corona.