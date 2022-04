Rotblau weltweit – Cabral und Zhegrova glänzen, Omlin sieht Rot Die beiden Januar-Abgänge des FC Basel machen am Wochenende mit sehenswerten Treffern auf sich aufmerksam. Goalie Jonas Omlin zieht gegen Marseille die Notbremse. Benjamin Schmidt

Arthur Cabral (Mitte) trifft, zieht blank und wird verwarnt. Foto: Alessandro Garofalo (Keystone)

Italien

Der SSC Neapel musste im Kampf um den Scudetto am Wochenende einen herben Rückschlag hinnehmen, mitverantwortlich dafür: Arthur Cabral. Der brasilianische Torjäger netzte beim 3:2-Sieg seiner Fiorentina im Stadio Diego Armando Maradona nach herrlichem Solo zum zwischenzeitlichen 3:1 ein. Cabral bejubelte seinen Treffer, indem er sich sein Trikot vom Körper riss, wofür er im Anschluss die Gelbe Karte sah. Es war Cabrals zweites Tor für Florenz seit seinem Wechsel vom FC Basel im Januar.

Frankreich

Wie Cabral verliess auch Edon Zhegrova im Januar den FCB, den Kosovaren zog es nach Frankreich zu Lille. Richtig durchsetzen konnte sich der 23-Jährige beim französischen Meister bislang noch nicht, mit seinem Auftritt gegen Angers bewarb sich Zhegrova nun jedoch eindrücklich für mehr Spielzeit. In der 66. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt, gelang dem Flügelflitzer nur acht Minuten später ein absolutes Traumtor.

In einer Manier, die man von ihm schon beim FCB gewohnt war, zog er vom rechten Flügel dynamisch in die Mitte und beförderte den Ball unhaltbar mit einem sehenswerten Schlenzer in den Torwinkel zum 1:1-Endstand. «Das ist eine Situation, die ich im Training viel übe», sagte Zhegrova nach dem Spiel, «allerdings bin ich nicht zufrieden, weil wir die drei Punkte nicht geholt haben.»

Ebenfalls unzufrieden mit dem Spielgeschehen am Wochenende dürfte Jonas Omlin gewesen sein. Der Torwart lag mit Montpellier bereits mit 0:2 bei Olympique Marseille im Rückstand, ehe er in der 90. Minute die Notbremse zog und Angreifer Luis Henrique als letzter Mann von den Beinen holte. Zu Recht sah Omlin die Rote Karte und wird seiner Mannschaft bis auf weiteres gesperrt fehlen.

Deutschland

Es ist definitiv nicht die Saison von Renato Steffen. In Bundesliga und DFB-Pokal bislang noch torlos, verpasste ihm sein Trainer Florian Kohfeldt am Wochenende einen Denkzettel, indem er ihn für das Spiel gegen Arminia Bielefeld aus dem Kader strich. Kohfeldt begründete die Massnahme als «Entscheidung nach den Trainingseindrücken der letzten Tage». Für Steffen ist die Tür beim VfL Wolfsburg damit jedoch noch nicht zu: «Es ist nicht so, dass da kein Weg zurück ist. Das war eine Entscheidung für ein Spiel», so Kohfeldt.

Urs Fischer kann sich vor Lobeshymnen derzeit kaum retten. Noch letzte Woche von Köln-Trainer Steffen Baumgart zum «besten Trainer, den es gibt» geadelt, bezeichnet ihn die «Berliner Zeitung» nun als «besten Trainer der Bundesliga». Auslöser für das Prädikat war der 4:1-Derbysieg von Fischers Union Berlin gegen das vermeintlich grössere, aber abstiegsbedrohte Hertha BSC.

Mit dem Abstieg wohl endgültig nichts mehr zu tun haben Breel Embolo und Yann Sommer mit Borussia Mönchengladbach. Durch den 2:0-Sieg bei Greuther Fürth beträgt der Abstand der Fohlen auf den Relegationsrang inzwischen komfortable elf Punkte. Sommer und Embolo können also langsam für die nächste Saison planen. Ob sie diese jedoch im Gladbach-Trikot bestreiten, ist noch offen. Beide Arbeitspapiere laufen 2023 aus. Während Gladbachs Sportchef Roland Virkus um Embolo «kämpfen möchte», habe sich Sommer aufgrund der nervenaufreibenden Saison noch nicht mit der Frage um seine Zukunft beschäftigt.

England

Mohamed Salah kam im Spitzenduell zwischen seinem FC Liverpool und Meister Manchester City nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus und verpasste damit trotz gutem Auftritt und einem Assist für Sadio Mané den Sprung an die Tabellenspitze. Derweil wird die Vertragssituation des Ägypters weiterhin heiss diskutiert. Salah selbst hält sich jedoch weiter bedeckt: «Es gibt viele Dinge, von denen die Leute nichts wissen. Ich kann jetzt nicht egoistisch sein und über meine Situation sprechen.»

Im Kampf um die Champions League erlebte Granit Xhaka mit Arsenal einen herben Dämpfer. Gegen Brighton setzte es eine 1:2-Niederlage ab, die zweite in Folge für die Gunners. Xhaka wusste auf ungewohnter Linksverteidiger-Position durch eine Torvorlage durchaus zu überzeugen, konnte die Schlappe seiner Mannschaft jedoch nicht mehr verhindern.



Belgien

Fünfmal in Folge sass Eder Balanta in der Liga zuletzt auf der Bank. Brügges Trainer Alfred Schreuder äusserte jedoch, dass Spieler wie Balanta «eigentlich immer spielen sollten». Am Wochenende absolvierte Brügge gegen Mechelen das letzte Spiel der regulären Saison – und Balanta kam zu seinem Einsatz. Im Playoff winken dem Kolumbianer weitere Einsatzminuten, denn: Der auf Balantas Position gesetzte Denis Odoi brach sich gegen Mechelen den Knöchel, und die zweite Wahl – Ruud Vormer – wusste bei seinen jüngsten Auftritten nicht wirklich zu überzeugen.

Ghana

Nach elf Jahren im Ausland ist Samuel Inkoom in seine Heimat zurückgekehrt. Am Samstag gab Hearts of Oak aus der Hauptstadt Accra die Verpflichtung des 32-jährigen Aussenverteidigers bekannt. Nur einen Tag später feierte Inkoom bereits sein Debüt für seinen neuen Verein, bei der 0:1-Niederlage gegen Asante Kotoko – für den Inkoom einst selbst aktiv war – wurde er in der 63. Minute eingewechselt.



