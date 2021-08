Der Podcast zum Schweizer Fussball - «Cabral und Esposito – da haben sich zwei gefunden»

Der Podcast zum Schweizer Fussball – «Dann würde Breitenreiter sagen: Kollege, ich gehe heim» Wie lange bleibt Cabral der Super League erhalten? Was ist YBs Plan B? Und können zwei Trainer in Zürich so viel Gutes bewirken? Diese und andere Fragen in unserem Fussball-Podcast «Dritte Halbzeit». Thomas Schifferle

Natürlich kommen wir am grossen Thema der Woche nicht vorbei: der Verpflichtung von Murat Yakin als neuem Nationaltrainer. Und wir machen eine kleine Umfrage: eine gute Wahl oder eine schlechte? Ja oder nein? «Ja», sagt Dominic Wuillemin, «nein», entgegnen Tilman Pauls und Samuel Burgener. Aber je länger Samuel dann über Yakin redet, desto mehr kann man den Eindruck gewinnen, dass er mit seiner Meinung langsam kippt.

Vor einer Woche ging die Runde nach dem 1:6 in Basel mit dem FC Sion sehr hart ins Gericht. Diesmal wird er verschont, natürlich, er gewann gegen YB. Dafür ist nun das Thema, was beim Meister los ist. «Er tut sich schwer gegen tief stehende Mannschaft», stellt Dominic fest. Als er das sagt, weiss er noch nicht, was am Abend sein wird – im Spiel gegen Cluj in der Champions-League-Qualifikation.

Dafür eilen der FCB und der FCZ bislang von Sieg zu Sieg, gut, es sind erst drei Runden gespielt, und darum hält Dominic den Mahnfinger hoch und warnt vor verfrühten Prognosen, der FCB sei schon Meister. «Dominic», wendet Tilman aus Basel ein, «hast du vor einem Jahr nicht gesagt, dass es für YB nur um den Vorsprung gehe? Da war das auch früh.»

Tilman und Samuel sehen in André Breitenreiter einen wichtigen Faktor für den gelungenen Start des FCZ. «Man hat das Gefühl, dass er sehr autonom ist», sagt Samuel über den neuen Trainer, «wenn Canepa mit der Pfeife in die Kabine käme und herumnörgeln würde, würde Breitenreiter sagen: Kollege, ich gehe heim, und es ist mir völlig egal, was du hier machst.» Das sei die Unabhängigkeit, die er in Breitenreiter sehe.

