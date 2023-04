Rotblau Weltweit – Cabral öffnet die Tür für den Finaleinzug Nach dem 2:0-Sieg über Cremonese im Hinspiel des Coppa-Italia-Halbfinals steht die AC Florenz mit einem Bein im Endspiel und könnte Historisches schaffen. Simon Tribelhorn

Arthur Cabral bejubelt sein Kopfballtor zum 1:0 für Florenz gegen Charles Pickel von Cremonese. Foto: Keystone

Italien

In der Coppa Italia, wo die US Cremonese sensationell bis in den Halbfinal durchmarschiert ist, droht jetzt das Aus: Das Halbfinal-Hinspiel verlor die Mannschaft von Charles Pickel zu Hause mit 0:2 gegen die AC Florenz, den Führungstreffer für die Gäste schoss kein Geringerer als Ex-FCB-Stürmer Arthur Cabral. Nach einer Flanke in der 20. Minute stieg der Brasilianer höher als seine Gegenspieler und traf per Kopf zum 1:0. Mit einem Bein im Final sind bei Florenz die Chancen auf den ersten Titel seit dem Pokalgewinn 2001 so gross wie schon lange nicht mehr. Der Gegner im Endspiel wäre mit Juventus Turin oder Inter Mailand so oder so ein harter Brocken. Das Hinspiel zwischen den beiden endete 1:1.



In der Serie A gab es für Cremonese an diesem Wochenende dafür einen Erfolg zu feiern: Pickels Mannschaft holte mit dem 3:2-Auswärtssieg im Kellerduell gegen Sampdoria Genua den erst zweiten Sieg in der laufenden Saison. Der 25-Jährige stand zum ersten Mal seit November nicht in der Startelf und wurde kurz nach dem 1:2 von Sampdoria in der 73. Minute eingewechselt. Mit Pickel auf dem Feld fuhr Cremonese nochmals eine furiose Schlussoffensive auf und erzielte erst durch Lochoshvili den Ausgleich (85.) und durch Sernicola mit der letzten Aktion des Spiels in der 95. Minute gar noch den Siegtreffer. Damit ist der letzte kleine Funken Hoffnung auf den Klassenerhalt bei Cremonese noch nicht erloschen.



Deutschland

Afimico Pululu kommt bei Greuther Fürth in dieser Saison kaum zu Einsätzen. Der 24-Jährige kommt, wenn er den überhaupt spielt, nur auf kurze Teileinsätze und hat in der 2. Bundesliga erst 101 Spielminuten in 10 Einsätzen auf dem Konto. Sein letztes Tor erzielte er im August, sein letztes Spiel bestritt er Ende Februar, zeitweise wurde er sogar in die U-23 verbannt. Zu allem Übel fehlte Pululu nun in den letzten zwei Spielen von Fürth wegen Knieproblemen.



Griechenland

Panathinaikos Athen ist in der Meisterschaftsgruppe der griechischen Super League punktgleich mit Stadtrivale AEK Athen Tabellenführer. Am Sonntag empfing Panathinaikos den drittplatzierten Olympiakos Piräus. Nach 28 Minuten profitierte Andraz Sporar von einem Riesenbock von Olympiakos-Verteidiger Sokratis und brachte seine Mannschaft in Führung. Dank eines Eigentors von El-Arabi nur sieben Minuten später konnte Panathinaikos die Partie mit 2:0 für sich entscheiden. Sporar ist mit mittlerweile 11 Toren in 23 Spielen bester Torschütze seiner Mannschaft und der viertbeste Skorer der Liga. Pajtim Kasami sass bei Olympiakos während 90 Minuten auf der Bank. So auch Alexander Fransson, der beim anderen Club an der Tabellenspitze spielt. AEK Athen besiegte Aris Saloniki mit 3:1, der Schwede musste wie so oft in dieser Saison von aussen zuschauen. Fransson kommt in dieser Saison auf lediglich zwei Teileinsätze mit insgesamt 15 Spielminuten.



Niederlande

Auch mit 34 Jahren ist Ricky van Volfswinkel noch ein zuverlässiger Torgarant bei Twente Enschede. Jüngst traf er in der Eredivisie beim 4:0 über Cambuur zur Führung und hat damit in dieser Saison neben 6 Assists 8 Tore auf dem Konto. Der Holländer darf sich auch durchaus Hoffnungen machen, in der nächsten Saison nochmals international zu spielen. Twente steht derzeit auf dem fünften Rang und würde damit in den Playoffs für die Conference League mitspielen.



Österreich

Nachdem Salzburg mit Noah Okafor auf der Bank am Sonntagnachmittag zu Hause beim 3:3 gegen Austria Wien einen 2:0-Vorsprung verspielt hatte, hätte Sturm Graz die Möglichkeit gehabt, auswärts bei Linz den Rückstand auf den Tabellenführer auf einen Punkt zu verkürzen. Graz legte nach der Pause einen guten Start hin und ging auf Vorlage von Albian Ajeti in der 48. Minute in Führung. Doch Linz drehte mit zwei Treffern in der 71. und der 79. Minute die Partie innerhalb kurzer Zeit und Graz verpasste so den Anschluss an Salzburg.



Peru

Nach seinem Horror-Debüt mit Platzverweis scheint Carlos Zambrano nun in seiner Heimat angekommen zu sein. Mit Alianza Lima steht der 33-Jährige nach neun Spielen an der Tabellenspitze und ist, wenn er nicht gerade mit der peruanischen Nationalmannschaft auf Länderspielreise geht, der Abwehrchef in der Defensive des Hauptstadtclubs.





