Die Basler Tor-Unverteilung – Cabral, Kasami – doch wer trifft beim FC Basel sonst? Arthur Cabral und Pajtim Kasami haben in der Liga 61 Prozent aller FCB-Tore erzielt. Das zeichnet beide Spieler aus, spricht aber gegen die restlichen Offensivkräfte. Oliver Gut

Arthur Cabral verpasst kurz vor Schluss seinen zweiten Treffer des Tages – und der FCB spielt nur 2:2. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus).

Die Szene ist untypisch. Es läuft die 93. Minute zwischen dem FC Basel und dem FC Sion. Valentin Stocker wird vom Gegner geblockt und der Ball kommt zu Arthur Cabral. Der Brasilianer stochert. Macht sich lang. Kommt zum Abschluss – und scheitert.

Der FCB muss sich zuhause mit einem 2:2 begnügen. Und das, obwohl jene Spieler, die dem FC Basel normalerweise mit ihren Toren Siege bringen, beide getroffen haben. Pajtim Kasami ist der eine, der in der 37. Minute das tut, was er gegen seinen Ex-Club in dieser Saison schon immer getan hat, als er einen gut vorgetragenen Angriff mittels präzisem Direktschuss erfolgreich abschliesst. Und fünf Minuten vorher ist es eben dieser Cabral gewesen, der nach einer Cornerflanke per Kopf das Skore eröffnet hat.