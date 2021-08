Die FCB-Spieler in der Einzelkritik – Cabral hebt ab, Esposito hebt an Beim 5:1-Erfolg des FCB über Servette ist Arthur Cabral mit vier Toren Matchwinner. Youngster Sebastiano Esposito brilliert mit seinem Elfmeter. Tilman Pauls , Dominic Willimann

Der Brasilianer Arthur Cabral hat in drei Ligaspielen bereits fünf Treffer erzielt. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Heinz Lindner: 4,5

Zwei-, dreimal braucht es den Österreicher, da er Hereingaben der Genfer behändigen muss. Abschlüsse hat Servette kaum und wenn doch, dann sind diese so schwach, dass sie Lindner auch mit dem Fuss hätte stoppen können. Ausser eine Viertelstunde vor Schluss, da Kyei aus kurzer Distanz trifft.

Weiter nach der Werbung

Welche Note erhält Heinz Lindner? 1 2 3 4 5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Sergio Lopez: 4,5

Diesmal darf – im Gegensatz zum Donnerstag in Ungarn – der Spanier auf rechts beginnen. Defensiv absolut auf der Höhe, offensiv bringt er sich zwar nicht so sehr ein wie sein Pendant auf links, Andy Pelmard. Dennoch kommt er zu einem gefährlichen Abschluss: Kurz vor der Pause sieht er seinen Schuss aus 20 Metern von Servette-Hüter Frick abgewehrt.

Welche Note erhält Sergio Lopez? 1 2 3 4 5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Eray Cömert: 5

Grejohn Kyei ist ein Musterathlet. Doch der Genfer Stürmer hat im St.-Jakob-Park kaum Szenen, in denen er seinen Körper im Abschluss einsetzen kann. Das hat auch damit zu tun, dass Cömert in der Innenverteidigung absolut nichts zulässt. Er scheint nach den verlängerten Sommerferien seinen Rhythmus gefunden und endgültig in diesem «neuen» FCB angekommen zu sein.

Welche Note erhält Eray Cömert? 1 2 3 4 5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Fabian Frei: 4,5

Nach einer Stunde spielt der Routinier seine Erfahrung auch intern aus: Als sich Cabral den Ball schnappt, um den Elfmeter zu treten, schnappt ihm Frei den Ball weg und gibt ihn Esposito, der das 4:0 erzielt. Auch sonst ein abgeklärtes Auftreten des 32-Jährigen, auch wenn er Kyei am Torschuss (75.) nicht hindern kann.

Welche Note erhält Fabian Frei? 1 2 3 4 5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Andy Pelmard: 4,5

Fein seine technische Einlage, da er nach fünf Minuten das Spielobjekt per Hacke an Frei weiterspielt. Das gibt Szenenapplaus. Auch sonst mit viel Drang nach vorne und hinten der gewohnt sichere Wert – auch wenn er mal eine Gelbe Karte für sein hartes Einsteigen riskiert (32.).

Welche Note erhält Andy Pelmard? 1 2 3 4 5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Taulant Xhaka: 4,5

Es ist auf den ersten Blick ein unauffälliger Auftritt des Aggressivleaders. Das hat aber damit zu tun, dass er weite Wege geht und den Spielaufbau der Gäste entscheidend stört. Erobert den Ball im Mittelfeld, ehe Sekunden später Cabral den FCB in Führung schiesst.

Welche Note erhält Taulant Xhaka? 1 2 3 4 5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Pajtim Kasami: 5

Schlechter als am Donnerstag in Budapest geht es nicht. Das wird sich auch Kasami gesagt haben. Auf alle Fälle wirkt der 29-Jährige von Beginn an konzentriert, Fehler macht er praktisch keine. Im Gegenteil: Er gibt den letzten Pass zum 1:0 und den vorletzten zum 3:0. Zudem strahlt er eine starke Präsenz aus. Pech hat er, da sein Schlenzer am Pfosten landet (67.).

Welche Note erhält Pajtim Kasami? 1 2 3 4 5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Frecher Penalty: Sebastiano Esposito lupft den Ball ins Servette-Tor. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Edon Zhegrova: 4,5

Nach 51 Minuten ist für den Flügelspieler der Arbeitstag beendet, er muss verletzt raus. Zhegrova ist in der Entstehung des Basler Führungstreffer involviert und zeigt auch sonst eine solide Partie. Zwar ist er im Abschluss nicht wirklich zwingend, doch stellt er sich in den Dienst der Mannschaft und lanciert seine Mitspieler Mal um Mal geschickt.

Welche Note erhält Edon Zhegrova? 1 2 3 4 5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Sebastiano Esposito: 5,5

Keine Minute ist im Joggeli gespielt, da darf sich Esposito bereits seinen ersten Torschuss notieren lassen. Am Ende darf sich der Italiener auch als Torschütze feiern lassen. In Panenka-Manier hebt er den Ball an und verwandelt er nach einer Stunde vom Punkt. Seine erfrischende Spielweise bereichert das Basler Offensivspiel.

Welche Note erhält Sebastiano Esposito? 1 2 3 4 5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Valentin Stocker: 5

Beim 3:0 flankt er, beim 5:0 schiesst er – beide Mal lässt sich Cabral danach als Torschütze feiern. Stocker sammelt weitere Punkte als Assistgeber und zeigt auch an diesem Nachmittag, wie wertvoll er für diese Mannschaft ist. Treibt seine Mitspieler mit dem selben Schwung an, mit dem er auch die Offensive sucht.

Welche Note erhält Valentin Stocker? 1 2 3 4 5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Arthur Cabral: 6

Es ist eines dieser Spiele, in denen der Brasilianer das tut, was er am Besten kann: Tore schiessen. Nach 19 Minuten schliesst er einen mustergültigen Basler Angriff mustergültig ab, vor der Pause erhöht er per Elfmeter auf 2:0. Und als er in der 50. Minute zum dritten Mal den Ball über die Linie drückt, ist er definitiv der Mann des Spiels. Als Supplement erzielt er noch das 5:0.

Welche Note erhält Arthur Cabral? 1 2 3 4 5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Darian Males: 4,5

Ein paar Minuten nach dem Seitenwechsel kommt er für Zhegrova. Und ist nach einer Stunde nicht mehr zu stoppen, da er im Strafraum von Clichy gefoult wird. Fügt sich gut ins Basler Angriffsspiel ein, auch wenn ihm die ganz grossen Aktionen fehlen.

Welche Note erhält Darian Males? 1 2 3 4 5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Liam Millar: 4,5

Der Kanadier – eingewechselt in der 64. Minute für Cabral – jubelt nach 88 Minuten. Doch die Fahne des Schiedsrichter-Assistenten ist oben. Abseits! Er muss weiter auf sein erste Tor im FCB-Dress warten. Stark, wie er nach 83 Minuten Lang lanciert.

Welche Note erhält Liam Millar? 1 2 3 4 5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Michael Lang: 4,5

Als er in der 64. Minute für Linksverteidiger Pelmard eingewechselt wird, nimmt er seine Stammposition auf rechts ein, während Lopez auf links wechselt. Vergibt in der 83. Minute freistehend vor Genfs Goalie Frick und kann das Zuspiel zum einzigen Gegentreffer nicht verhindern.

Welche Note erhält Michael Lang? 1 2 3 4 5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Matias Palacios: -

76 Minuten sind gespielt, da der Argentinier für Stocker das Spielfeld betritt. Das reicht nicht für eine BaZ-Note.

Jordi Quintilla: -

Der Spanier ersetzt nach 76 Minuten Esposito. Zu kurz auf dem Rasen für eine Note.

Fehler gefunden?Jetzt melden.