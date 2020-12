Sweet Home: Rezepte und Inspirationen – Bye-bye 2020 Outdoor-Feste, Cocktails und Lieblingsfilme: Diese Tipps und Rezepte trösten über eine grosse Silvesterparty hinweg. Marianne Kohler Nizamuddin

Foto über: Coco Kelley

Jeden Tag, wenn ich meinen Themenplan von Sweet Home anschaue, stolpere ich über die erste eingetragene Geschichte, die genau vor einem Jahr erschienen ist. Sie heisst: «Was, wenn wir heute einfach zu Hause bleiben?» Ich habe trotz der roten Haare absolut keine übersinnlichen Fähigkeiten, aber zu Hause sind wir geblieben – und das praktisch das ganze Jahr! Oft wünsche ich mir, ich hätte Sie damals animiert so richtig wild zu feiern, zu tanzen und zu toben, zu singen und zu flirten. Doch ich bin kein Partygirl, Sweet Home passt zu mir. Silvesterparties waren für mich nie so, wie die in den Filmen und sind in meinen Erinnerungen im «zum Vergessen-Ordner» abgespeichert. Und doch, ich verstehe alle, die gerne so richtig feiern und auch die Begabung dafür haben. Sie müssen sich in dieser Zeit fühlen wie Vögel im Käfig. Diese Tipps und Ideen helfen hoffentlich, irgendwie das Beste aus allem zu machen.

Kleines Outdoor-Fest

Alles Würstchen: Ein Hotdog - Fest draussen. Foto über: Elsa Elle

Draussen im kleinem Rahmen zu feiern, ist bestimmt sicherer als drinnen Freunde zu treffen. Ich sehe auf meinen täglichen Waldspaziergängen immer wieder Familien, die mit Kindern grosse Picknicks machen mit Feuer und Würsten. Eine Art Hotdog-Miniparty kann an diesem Silvester oder am Neujahrstag ein kleines Abenteuer bieten.

Und das brauchen Sie dazu:

Würste aller Art, sehr fein sind würzige Salsicce

Hotdog-Brötchen, die schmetterlingsartig aufgeschnitten sind

Saucen wie Senf, Mayonnaise, Ketchup, aber auch Chilisaucen oder Cocktailsaucen

Coleslaw – das ist ein amerikanischer Kabissalat, der mit geraffeltem Weisskabis, geraffelten Rüebli und einer Mayonnaise-Salatsauce zubereitet wird

geröstete knusprige Zwiebeln

Salatblätter und Gurkenscheiben

Braten Sie die Würste über dem Feuer und lassen Sie alle selbst die Brötchen machen – mit den Zutaten, die sie lieben.

Crevettencocktail mal anders

Amerikanisch: Crevettencocktail chic serviert. Foto über: The Candid Appetite

Zur Silvesternacht gehört Champagner und Partyfood. Klassisch sind die Lachsbrötli. Aber versuchen Sie auch einen ein bisschen anderen Crevettencocktail. Der klassische Crevettencocktail wird in Amerika nämlich nicht wie bei uns mit viel rosaroter Cocktailsauce serviert, sondern «geteilt». Dabei werden die Crevetten und Saucen getrennt serviert.

Zutaten:

Gekochte Crevetten, gewürzt mit Salz und ein wenig Cayennepfeffer

Zitronenschnitze



Für die Sauce:

1,25 dl Chilisauce

1,25 dl Ketchup

2 EL Zitronensaft, frisch gepresst

1 EL Meerrettich, geraffelt

1 EL Selleriestange, geraffelt

1 EL Worcestershire Sauce

Schwarzer Pfeffer aus der Mühle

1 KL Tabascosauce

Zubereitung:

Mischen Sie alle Zutaten für die Sauce zusammen. Servieren Sie die Crevetten mit vielen Zitronenschnitzen und der Sauce in einem Schälchen.

Der Cocktail

Whisky: Der Neujahrscocktail mit Wintergeschmack. Foto über: Salted Plains

Im Sommer haben wir Quarantinis gemixt und auf dem Balkon getrunken. Nun am Ende dieses schwierigen Jahres passt ein Whisky-Cocktail.

Und so gehts:

Mischen Sie in einem Mixbecher 45 ml Wermut und zwar den alten traditionellen «Carpano Anitica Formula Vermouth» aus Turin mit 15 ml Campari, 15 ml Whisky und 15 ml Grand Marnier. Giessen Sie alles in ein Glas mit etwas Eis und garnieren Sie den Drink mit einem Thymianzweiglein.

Romantisches Festmenü

Einfach und schnell: Fastfood wird zum Festessen. Foto über: Pinterest

Auch aus etwas ganz Einfachem kann ein Fest werden. Verabschieden Sie sich von diesem Jahr daheim mit Streetfood, das sie festlich mit ein bisschen Trara geniessen.

So geht ein Pizzafest:

Kaufen Sie gute Pizza Margerita im Supermarkt. Belegen Sie die Pizza mit Extra Zutaten wie Sardellen, Kapern, Prosciutto, Artischockenherzen, Burrata, Peperoncini, Zucchettischeiben, Oliven, frischen Tomaten, Eiern (die zu einer Art Spiegeleier auf der Pizza werden), Chorizo, Pilzen, Spinat oder Crevetten. Geniessen Sie zur Pizza ein gutes Glas Rotwein und essen Sie die Pizza unbedingt bei Kerzenlicht.

Andere Ideen für solch kleine Fastfood-Feste gehen mit:

einem Poulet vom Traiteur

bayrischen Leberkäsesemmeln, also Fleischkäse-Semmeli

Fish and Chips, die Sie sehr gut mit Fischstäbchen und Pommes machen können

Gönnen Sie sich Meeresfrüchte

Aus dem Meer: Muscheln und Meeresfrüchte für das Festessen. Foto: MKN

Ich stelle mir an Silvester immer eine grossartige Brasserie in Paris vor. Da würde ich dann mit einer Riesenplatte voller Meeresfrüchte sitzen. Das habe ich natürlich noch nie an Silvester gemacht, aber die Idee ist betörend.

Wieso also nicht Austern geniessen, Muscheln und Schalentiere. Auf die französische Art natürlich, auf einer grossen Platte auf Eis gelegt. Dazu Zitronen und eine Schalotten-Mignonette-Sauce. Dafür mischen Sie Rotweinessig mit feinst gehackten Schalotten und ein wenig schwarzem Pfeffer aus der Mühle.

Sie können auch eine Hummerbisque servieren. Diese können Sie in Flaschen oder Dosen in Delikatessengeschäften fertig kaufen. Reichern Sie sie an mit Creme Fraiche und frischen Kräutern. Servieren Sie die Bisque chic wie die Franzosen in einer Tasse.

Crêpes sind immer eine gute Idee

Süss und gemütlich: Kleines Crêpes-Festival. Foto über: Happy Yolks

Ob in der Silvesternacht oder am Neujahrstag – ein kleines Crêpes-Fest tröstet, macht glücklich und ist so gemütlich wie chic!

Zutaten:

150 g Mehl

1 Prise Salz

1 EL Honig

2 Eier

4 dl Milch

60 g Butter, flüssig

Zubereitung:

Vermischen Sie das Mehl mit einer Prise Salz. Verrühren Sie die Eier mit der Milch und dem Honig und mischen Sie die Eiermischung mit der Mehlmischung. Verrühren Sie alles gut und mischen Sie die Butter darunter. Nun geben Sie eine Folie über die Teigschüssel und lassen den Teig eine halbe Stunde bei Zimmertemperatur ruhen. Erhitzen Sie Bratbutter in einer Bratpfanne. Anschliessend den Teig mit einem Löffel oder einer Kelle in die Bratpfanne geben und die Pfanne schwenken, sodass der Pfannenboden mit einer dünnen Schicht überzogen ist. Die Crêpes beidseitig goldbraun braten. Stellen Sie die Crêpes im warmen Backofen warm, bis sie alle gebraten haben. Nun können Sie die Crêpes mit ihren Lieblingszutaten füllen.

Feine Füllungen sind:

filettierte Orangen, gemischt mit einem Schuss Grand Marine

gebratene Bananen

Creme Cheese, den Sie mit ein wenig Zucker und abgeriebener Zitronenschale vermischt haben

Apfelschnitzchen, die Sie mit Zucker und ein wenig Zimt gekocht haben

Konfitüre

Joghurt gemischt mit Honig

Doppelrahm mit Schokoladesplittern gemischt

Heisse Himbeeren

Apfelmus

Der Morgen danach

Direkt von der Insel: Englisches Frühstück. Foto über: Cottgwladys

Lange aufbleiben und lange schlafen – das ist ein Paar, das sich gut versteht am Jahresende. So passt am Neujahrsmorgen ein richtig gutes deftiges Frühstück. Unser Favorit ist natürlich das gute alte «English Breakfast».

Das gehört zum englischen Frühstück:

gebratener Bacon; das ist Schinkenspeck, den man mittlerweile auch hier in grossen Supermärkten bekommt

Spiegeleier oder Rühreier

in Butter gebratene und gesalzene Champignons; kleine ganz lassen, grosse halbieren

in Butter gebratene Tomaten

gebratene Würstchen; das ist ein bisschen schwierig, denn unsere Würste sind viel fleischiger als die englischen Würste

Baked Beans

Toast und Butter

Saucen wie Ketchup und HP Sauce

richtig starker Schwarztee mit viel Milch und Zucker

frisch gepresster Orangensaft oder Grapefruitsaft

Lachsbrötchen, ein bisschen anders

Frühstücksfreuden: Croissants gefüllt mit Rührei und Lachs. Foto über: Sainsbury's

Brötchen mit Rauchlachs ist der Silvesterklassiker mit dem ich aufgewachsen bin. Toast war damals eine Delikatesse. Für unsere Lachsbrötli wurde der heisse Toast zuerst mit Butter und dann mit Meerrettichschaum bestrichen, darauf kamen die Rauchlachstranchen, welche dann mit Kapern und Zwiebelringen garniert wurden. Momentan mache ich ab und zu Lachsbrötli für Zwischendurch. Ich bestreiche den Toast mit Chavrouxkäse, streue grosszügig Schnittlauchringli darauf und lege dann die Rauchlachstranchen darauf.

Gönnen Sie sich Rauchlachs auch zum Frühstück. Machen Sie Rühreier und füllen Sie Buttergipfeli, die Sie auch aufbacken können, mit Rühreier und Rauchlachstranchen. Mit Schnittlauch garnieren.

Gemütliches Zuhausesein

Dolce Vita: Schönes Nichtstun. Foto über: Elsa Elle

Was gibt es schöneres in diesen Tagen als sich daheim auf dem Sofa einzukuscheln, zu lesen, Champagner zu nippen, etwas Schönes im Fernsehen anzuschauen und dabei überhaupt nichts machen zu müssen. Kreieren Sie sich diese Kuschelwolke. Sorgen Sie dafür, dass Sie gutes Licht haben und ein Tischchen, das am richtigen Ort steht. Und ja, trotz aller wohliger Gemütlichkeit, gehen Sie regelmässig raus an die frische Luft. Jeder ausgedehnte Spaziergang macht das Faulenzen danach schöner!

Teatime auf die englische Art

Wie in England: Tee mit Scones, Clotted Cream und Erdbeerkonfitüre. Foto über: Twigg Studios

Wenn Sie es sich so richtig gemütlich gemacht haben, dann geniessen Sie Tea and Scones wie die Engländer.

Zutaten:

450 g Mehl

3 KL Backpulver

3 EL Zucker

75 g Sultaninen

1 Prise Salz

100 g Butter, in kleine Würfel geschnitten

2 Eier

1,25 dl Milch, Zimmertemperatur

Zubereitung:

Backofen auf 200 Grad vorheizen. Mischen Sie das Mehl mit dem Backpulver und dem Salz. Nun geben Sie die Butter bei und mischen alles mit den Händen zu einer krümeligen Masse. Geben Sie den Zucker und die Sultaninen dazu. Anschliessend ein Ei vequirlen und mit der Milch vermischen. Machen Sie eine Mulde im Teig und geben Sie die Milch-Ei-Mischung in die Mulde. Alles mithilfe eines Messer und dann von Hand vermischen.

Streuen Sie etwas Mehl auf die Arbeitsfläche und kneten Sie den Teig zusammen zu einer glatten Masse. Nun rollen Sie den Teig aus, so dass er etwa 2,5 cm dick ist. Stechen Sie Rondellen aus, etwa 5 cm Durchmesser. Verteilen Sie diese auf ein mit Backpapier belegtes Backblech. Verquirlen Sie nun das zweite Ei und bestreichen Sie die Scones damit. Im heissen Backofen etwa 13 Minuten backen. Die Scones müssen aufgehen und leicht golden sein. Geniessen Sie die Scones warm. Schneiden Sie sie in zwei Hälften und bestreichen Sie sie mit Erdbeerkonfitüre und Clotted Cream (diese können Sie bei Migros oder Coop kaufen).

Gurkensandwiches und so

Eingeklemmt: Köstliche Gurkensandwiches zum Tee. Foto über: My Active Kitchen

Zu einem echten englischen Tee gehören nich nur Kuchen, sondern auch Sandwiches. Da sind die Gurkensandwiches ganz oben mit dabei. Sie werden zu kleinen Dreiecken geschnitten, ohne Kruste!

Und so gehts:

Schälen Sie die Gurke und schneiden Sie sie in dünne Scheiben. Bestreichen Sie weiches, feines, weisses Toastbrot mit weicher Butter. Legen Sie nun die Gurkenscheiben auf die gebutterten Brotscheiben. Würzen Sie mit einem kleinen bisschen Salz und schwarzem Pfeffer. Ein wenig Dill darauf verteilen. Nun kommt die zweite Brotscheibe mit Butter darauf. Das Sandwich gut zusammendrücken und dann die Kruste abschneiden. Das Sandwich in Dreiecke schneiden und servieren.

Sie können auch noch Eiersalat-Sandwiches machen: Dafür gekochte Eier grob hacken. Eine Sauce machen mit 1 EL Mayonnaise, 1 EL Dijonsenf, 1 EL Honig, 2 EL Zitronensaft und einer Prise Salz. Die Eier mit der Sauce und viel in Ringli geschnittenem Schnittlauch mischen. Wie bei den Gurkensandwiches bestreichen Sie weisses Toastbrot mit Butter, belegen es mit dem Eiersalat und vollenden es wie das Gurkensandwich.

Für ein englisches Schinkensandwich bestreichen Sie das Brot zuerst mit Butter, dann mit Quittensenf oder Orangensenf und belegen es dann mit Schinken. Wie die Gurkensandwiches fertigstellen und geniessen.

Seelenfood statt Galadinner

Gemütlichkeit auf dem Teller: Carbonara für einmal mit Risotto. Foto über: Food 52

Auch am Neujahrstag gibt es keine Party, kein grosses Essen, keine Treffen im Museum. «Home Sweet Home» ist angesagt und da passt dieses supergemütliche Gericht, das irgendwie so was ist wie die Mischung von Frühstück und Abendessen beim Lieblingsitaliener.

Zutaten:

350 g Risottoreis wie Carnaroli

200 g Speckwürfeli

1 El Stangensellerie, sehr fein gehackt

1/2 Peperoncino, sehr fein gehackt

1 Glas trockener Weisswein (2 dl)

50 g Butter

5 Eigelb

Bouillon

200 g Parmesan

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung:

Braten Sie die Speckwürfeli in etwas Butter langsam knusprig. Nehmen Sie mithilfe eines gelochten Löffels die Speckwürfeli aus der Pfanne und legen Sie sie zur Seite. Nun geben Sie den feingehackten Stangensellerie und den Peperoncino bei. Nach 2 Minuten kommt der Reis dazu. Langsam gut andünsten und dann mit dem Weisswein übergiessen. Wenn dieser fast eingekocht ist, geben Sie die Bouillon portionenweise dazu und kochen den Risotto cremig und al dente. In der Zwischenzeit vermischen die Eigelb mit der Hälfte des Parmesans vermischen. Wenn der Risotto cremig und al dente ist, nehmen Sie ihn vom Feuer und mischen die Butter und die restlichen 100 g des Parmesans unter. Anschliessend unter sorgfältigem Rühren die Eier-Käsemischung und 3/4 der knusprigen Speckwürfeli untermischen. Den Risotto mit schwarzem Pfeffer aus der Mühle abschmecken und mit groben Käseraspeln sowie den restlichen Speckwürfeli garnieren.

Kinonacht

Unterhaltung: Kinonacht auf dem Sofa. Foto: MKN

Diese Silvesternacht ist die erste in langer Zeit, in der wir nicht alle Fensterläden schliessen, Musik laut stellen und Miss C. ein gemütliche Nestchen im Badezimmer richten, denn Miss C. ist im Juni gestorben. Feuerwerke sind für alle Tiere eine Qual. So freue ich mich für die Füchse und Rehe, die Enten und Schwäne und auch für alle Hunde und Katzen, die mit ihren Liebsten zu Hause sind, dass es dieses Jahr mal nicht ballern und knallen wird.

Weil wir diese letzte Nacht des Jahres immer verschanzt und leicht gestresst verbrachten, wissen wir wie eine Kinonacht geht. Sie ist entspannend, lenkt ab und entführt. Machen Sie sich so was wie Mixed Tape oder eine Playliste mit ein paar Filmen, die Ihnen die Stimmung geben, die Sie sich wünschen.

