175 Jahre Schweizer Bahnen – BVB und BLT feiern ihre alten Trams Grossauflauf in Basel: Die historischen Schienenfahrzeuge der lokalen Verkehrsbetriebe hatten einen ganz besonderen Auftritt. Martin Regenass

Von den zweimotorigen Be 2/2 «Ankeblüemli» verkehrten dereinst 34 Stück auf dem Basler Schienennetz. Foto: Pino Covino

Mit Fotoapparaten, Handys und Fähnchen der Basler Verkehrsbetriebe (BVB) ausgerüstet, säumen am Sonntag um 11 Uhr hunderte Schaulustige die Wettsteinbrücke. Die BVB luden zusammen mit der Baselland Transport AG (BLT) und dem Tramclub Basel zur Tramparade und zeigten sämtliches noch vorhandenes, historisches Rollmaterial.

«Ich habe seit meiner Kindheit Freude an der technischen Entwicklung und bin generell am öffentlichen Nahverkehr interessiert», sagt Andreas Knecht. Der Rentner ist extra aus Bern angereist, um das «Rösslitram», gezogen von Pferden, die «Dante Schuggi» oder das «Ankeblüemli» zwischen Kunstmuseum und Wettsteinplatz in Aktion zu sehen.

Susi Graf ist aus Efringen-Kirchen (D) nach Basel gekommen. Sie sei fasziniert von der Entwicklung der Formen der Trams. «Zu Beginn des Trambetriebs waren sie eckiger, heute haben sie mehr Rundungen. Man kann daran die technischen Fortschritte schön ablesen», sagt Graf.

Historisches Rollmaterial der BVB und BLT verkehrt über die Wettsteinbrücke. Video: Martin Regenass

In der Mitte der Wettsteinbrücke haben die BVB zahlreiche Lautsprecher aufgebaut, über welche die Stimme von Benjamin Schmid zu vernehmen ist. Der BVB-Sprecher erzählt zu jedem Tram und jedem Bus deren genaue Bezeichnungen, Spitznamen oder auf welchen Linien sie verkehrten.

So lernten die Zuschauer etwa, dass das «Rösslitram» ab 1881 als erster «Tramomnibus» auf Basler Schienen verkehrte und sich die Fahrt nur «Gutbetuchte» leisten konnten. Die Kurzstrecke kostete damals 10 bis 20 Rappen. Zum Vergleich: Heute muss ein Erwachsener für die Kurzstrecke über maximal vier Stationen ohne Halbtax-Abonnement 2.30 Franken bezahlen. Natürlich durften auch technische Details nicht zu kurz kommen. So war ein Meilenstein in der Entwicklung bezüglich Bremstechnologie etwa, dass die «Dante Schuggi» mit der Bezeichnung Be 2/4 als erstes Tram auf dem Basler Schienennetz über eine wirkungsvollere Druckluftbremse verfügte.

Zwischen den historischen Schienenfahrzeugen rollte auch ein historischer Autobus aus dem Jahre 1930 über die Brücke zum Wettsteinplatz. Das 7,6 Tonnen schwere Fahrzeug verfügt über einen 6-Zylinder Dieselmotor und keinen Katalysator. «Sie werden es riechen», kommentierte Schmid nüchtern. Die Parade komplettierten die jüngsten Trams der BVB wie der Combino oder das Flexity. Ebenso am Start war ein neuer Elektrobus.

Die Feierlichkeiten zum 175-Jahr Jubiläum der Schweizer Bahnen haben bereits am Samstag begonnen. GLP-Regierungsrätin Esther Keller durfte im Bahnhof SBB einen Zug mit Wasser bespritzen und auf den Namen Basel-Stadt taufen.

