Tram-EM in Rumänien – BVB-Tramführer unter den besten zehn Teams Europas Tramführer und -führerinnen aus 25 Städten haben sich an der Tram-EM in Rumänien in Präzision, Fahrgefühl und Schnelligkeit gemessen. Für die BVB ging ein Geschwisterpaar an den Start. Sebastian Schanzer

Ihr erklärtes Ziel war es, «den Pott nach Basel zu holen». Das Geschwisterpaar Asli und Erkan Pamuk hat am vergangenen Samstag die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) an der Strassenbahn-Europameisterschaft vertreten. Beide sind seit mehreren Jahren im Führerstand für die BVB unterwegs.

Im rumänischen Oradea traten die zwei gegen 24 weitere europäische Teams, bestehend aus je zwei Personen, an. Asli und Erkan Pamuk waren die einzigen Schweizer Vertreter am diesjährigen Wettkampf. Klar ginge es auch um den Plausch, aber es seien schon Erwartungen da, scherzte Asli Pamuk in einem Interview gegenüber den BVB auf Facebook. Allerdings: Im vergangenen Jahr in Leipzig haben die damaligen BVB-Vertreter den letzten Platz belegt.

In Oradea wurden die Chauffeure und Chauffeusen auf ganz unterschiedliche Fähigkeiten getestet: Auf einer Art Parcours galt es etwa, eine Vollbremsung durchzuführen, ein Feuer zu löschen, möglichst präzise an einer gekennzeichneten Stelle zu halten oder einen riesigen Ball anzustossen, um möglichst viele der aufgestellten Kegel umzuwerfen – all dies unter Zeitdruck, versteht sich. Ein Höchstmass an Gefühl und Präzision erforderte das Anstossen eines Billard-Queues mit dem Tram.

Durchführung in Basel kein Thema

Für den Sieg reichte es am Samstag zwar nicht, dennoch haben die Pamuk-Geschwister mit dem 10. Platz einen beachtlichen Erfolg erzielt. «Bravo», kommentierte ihr Arbeitgeber nach dem Schlussresultat stolz auf Facebook.

«Besser als die Hälfte – wir sind megahappy mit dem Ergebnis», fügt BVB-Sprecher Matthias Steiger auf Anfrage am Sonntag hinzu. Freilich gehe es am Anlass, der in diesem Jahr zum zehnten Mal stattgefunden hat, nicht nur um ein möglichst gutes Resultat. «An der EM können wir auch Kontakte zu anderen Trambetreibern pflegen und uns gegenseitig austauschen», so Steiger.

Asli Pamuk – am Sonntag bereits wieder in Basel angekommen – schwärmt vom Anlass: «Wir hatten eine super Zeit und haben viele tolle Menschen kennen gelernt.» Mit ihrer Leistung sei sie zufrieden, zumal auch eine gute Portion Glück nötig sei, um an dieser Meisterschaft erfolgreich zu sein.

Den ersten Platz in Rumänien belegte das Team aus Wien, gefolgt von jenen aus Göteborg, Prag, Stockholm und Zagreb.

Dass die Meisterschaft auch einmal in Basel durchgeführt werde, sei derzeit kein Thema, sagt Steiger. «Das wäre schon toll, aber die Durchführung eines solchen Anlasses stellt einen grossen Aufwand dar.» Ihm seien jedenfalls keine laufenden Diskussionen zu diesem Thema bekannt.

